Abdurrahim Albayrak: 'Yeni transferler gelecek'

Galatasaray ikici başkanı Abdürrahim Albayrak'tan son dakika transfer açıklaması geldi. Takımın Neftçi maçı yolculuğu öncesi açıklamalarda bulunan Albayrak taraftara transfer müjdesi verdi.
Albayrak, Neftçi maçıyla ilgili olarak "İki kardeş ülkenin iki kardeş takımı karşı karşıya gelecek. Allah'ın izniyle Türkiye'ye turu atlamış şekilde geleceğiz." ifadesini kullandı.
Transfer sorularını da cevaplandıran Albayrak, “Alacağımız isimler olacak. Gelenler de, gidenler de olacak. Yeni transferler gelecek. Geç saatlere kadar çalışıyoruz. Almak kadar satmak da önemli. Elimizden geleni yapıyoruz. Galatasaray taraftarı bize güvensin, onları hiçbir zaman mahcup etmeyeceğiz” şeklinde görüş bildirdi.
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