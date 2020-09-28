Abdurrahim Albayrak telefonu elinden düşürmedi

Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak daha önce taraftarın yoğun ilgisiyle karşılaştığı Türk Telekom tribünleri bu kez boş kalınca statta bol bol fotoğraf çekti.
Albayrak 'selfie' yaparak salgın nedeniyle boş tribünler önünde oynanan derbiyi ölümsüzleştirdi.
Sarı-Kırmızılı yönetici maç başladıktan sonra ise heyecanlı bir şekilde karşılaşmayı takip etti. Özellikle Feghouli'nin golünde oldukça sevinen Albayrak, ofsayt kararına fazlasıyla üzüldü.
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Eski hakem ve futbol yorumcusu Erman Toroğlu, 0-0 sonuçlanan Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin ardından Fatih Terim'i eleştirdi.
0-0 sona eren Galatasaray - Fenerbahçe derbisni yorumlayan Rıdvan Dilmen, Fenerbahçelilerin takımlarının toparlanacağını bildikleri için mutsuz olmadıklarını iddia etti.
Galatasaray'ın Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera'nın annesi vefat etti.
Fenerbahçe yıllardır Galatasaray'a karşı derbilerde yakaladığı üstünlüğü Ali Koç'un başkanlık döneminde kaybetti.