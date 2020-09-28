Abdurrahim Albayrak telefonu elinden düşürmedi

Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak, Türk Telekom tribünleri bu kez boş kalınca statta bol bol fotoğraf çekti.

Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak daha önce taraftarın yoğun ilgisiyle karşılaştığı Türk Telekom tribünleri bu kez boş kalınca statta bol bol fotoğraf çekti.

Albayrak 'selfie' yaparak salgın nedeniyle boş tribünler önünde oynanan derbiyi ölümsüzleştirdi.



Sarı-Kırmızılı yönetici maç başladıktan sonra ise heyecanlı bir şekilde karşılaşmayı takip etti. Özellikle Feghouli'nin golünde oldukça sevinen Albayrak, ofsayt kararına fazlasıyla üzüldü.

