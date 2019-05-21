Abdurrahim Albayrak, Sivasspor maçının ardından Douglas'ın menajeriyle görüşecek

Sarı kırmızılıların transferde Ryan Babel ve Ozornwafor ile anlaşmasının ardından yeni hedefinin Douglas olduğu öğrenildi. 18 yaşındaki Ozornwafor'u da kadrosuna katan Galatasaray'da şimdi yeni hedef Douglas.

Sarı kırmızılılar, Sivasspor karşılaşmasının ardından Brezilyalı futbolcunun menajeri ile de masaya oturacak. Fulham ile sözleşmesi sona eren Babel'i bedelsiz, Ozornwafor'u ise 250 bin dolar karşılığında kadrosuna katan Galatasaray, Douglas'ı da bonservis bedeli vermeden almak istiyor.

Hafta sonunda Sivasspor ile oynanacak lig maçının ardından Galatasaray Kulübü 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak ile İdari Menajer Şükrü Hanedar, Douglas'ın menajeri ile masaya oturacak. 29 yaşındaki sağ bekin de transferini vakit kaybetmeden bitirmek isteyen Galatasaray'da, Douglas'ın imza atan 3. isim olması bekleniyor. Sarı kırmızılılar, bu kez transferde vakit kaybetmeden hamlelerini yapmayı planlıyor.

(Futbol Arena)