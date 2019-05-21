Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,0629
  • 6,767
  • 247.889
  • 85.255
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Spor
    3. >
  3. Abdurrahim Albayrak, Sivasspor maçının ardından Douglas'ın menajeriyle görüşecek

Abdurrahim Albayrak, Sivasspor maçının ardından Douglas'ın menajeriyle görüşecek

Abdurrahim Albayrak, Sivasspor maçının ardından Douglas'ın menajeriyle görüşecek

Spor Toto Süper Lig'de 22. şampiyonluğuna ulaşan Galatasaray'da gelecek sezonun planlamasına başlanıldı.

Sarı kırmızılıların transferde Ryan Babel ve Ozornwafor ile anlaşmasının ardından yeni hedefinin Douglas olduğu öğrenildi. 18 yaşındaki Ozornwafor'u da kadrosuna katan Galatasaray'da şimdi yeni hedef Douglas.

Sarı kırmızılılar, Sivasspor karşılaşmasının ardından Brezilyalı futbolcunun menajeri ile de masaya oturacak. Fulham ile sözleşmesi sona eren Babel'i bedelsiz, Ozornwafor'u ise 250 bin dolar karşılığında kadrosuna katan Galatasaray, Douglas'ı da bonservis bedeli vermeden almak istiyor.

Hafta sonunda Sivasspor ile oynanacak lig maçının ardından Galatasaray Kulübü 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak ile İdari Menajer Şükrü Hanedar, Douglas'ın menajeri ile masaya oturacak. 29 yaşındaki sağ bekin de transferini vakit kaybetmeden bitirmek isteyen Galatasaray'da, Douglas'ın imza atan 3. isim olması bekleniyor. Sarı kırmızılılar, bu kez transferde vakit kaybetmeden hamlelerini yapmayı planlıyor.

(Futbol Arena)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Ünlü oyuncuya 19 yıla varan hapis istemi
Nusret'ten alkışlanacak hareket
Hadise'nin yüzüne ne oldu?
Pelin Akil: İsteyen takibi bırakabilir
‘O sizin uydurmanız‘
Diriliş Ertuğrul 149. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Diriliş Ertuğrul´un yeni bölümünde neler olacak

Diriliş Ertuğrul 149. Yeni Bölüm 2. Fragmanı İzle

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

ABD’yi geride bıraktı ve dünyanın en büyük donanması haline geldi

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları