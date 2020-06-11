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aksam.com.tr
  • 11 Haziran 2020 Perşembe 14:24
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Abdurrahim Albayrak, maaş indirimi konusunda futbolcuların 3'te 2'siyle anlaştı

Abdurrahim Albayrak, maaş indirimi konusunda futbolcuların 3'te 2'siyle anlaştı

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Koronavirüs salgını sonrası futbolculardan maaş indirimi yapmasını bekleyen Galatasaray yönetimi, özellikle maliyeti yüksek futbolcularla anlaşmaya başladı. Sarı-Kırmızılıların ikinci başkanı Abdurrahim Albayrak, Florya'da futbolcularla görüşerek takımın 3'te 2'siyle fedakarlık konusunda el sıkıştı.

Bir yandan şampiyonluk planları yapan Galatasaray yönetimi bir yandan da takım bütçesini düşürmek için çalışmalarını yürütüyor. Koronavirüs nedeniyle gelirlerin daha da düşmesi sonrası oyuncularından maaşlarında indirim isteyen sarı-kırmızılı kurmaylar, bir bir anlaşmaları yapmaya başladı. Başta kaptanlar Muslera ve Selçuk'un her türlü fedakârlığa hazır olduğunu bildirmesi üzerine harekete geçen İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak, Florya'da futbolcularla görüşmelere başladı.

AYNI ŞARTLARDA DEVAM EDİLEMEZ

Takımın konsantrasyonunu bozmak istemeyen ancak dünya futbolundaki mali kriz nedeniyle mevcut şartlarda aynı sözleşmelerle devam etmelerinin mümkün olmayacağını anlatan Albayrak, yeni teklifleri oyunculara iletmeye başladı. Genelde olumlu dönüş alan ve şu ana kadar takımın 3'te 2'si ile anlaştığı öğrenilen Galatasaray İkinci Başkanı'nın birkaç gün içinde tüm futbolcularla yeni sözleşmeler için el sıkışmayı hedeflediği gelen haberler arasında.

(Sabah)

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