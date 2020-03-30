Abdurrahim Albayrak, Çin'den gelen özel ilaçla tedavi ediliyor

1 haftadan uzun süredir hastanede bulunan Abdurrahim Albayrak'ın durumu her geçen gün iyiye gidiyor.
Sağlık Bakanlığı'nın Çin'den getirdiği koronavirüs ilacının Albayrak'ın tedavisinde kullanıldığı öğrenildi.
ALBAYRAK'IN OĞLUNDAN SEVİNDİRİCİ HABER VAR
Coronavirüs testi pozitif çıkan Abdurrahim Albayrak'ın oğlu Hikmet Albayrak'tan müjde geldi. Albayrak hastalığı yenerek taburcu olduğunu duyurdu.
(Milliyet)
Galatasaray, İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak ve Teknik Direktör Fatih Terim'in sağlık durumlarıyla ilgili bir açıklama yayınladı.
İttifak Holding Konyaspor, ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Robert Mak'ın sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini açıkladı.
Süper Lig'in 4 büyükleri 4 ayda yapacaği ödemelerle terleyecek... Mart, nisan, mayıs ve haziranda G.Saray 24 milyon, F.Bahçe 20 milyon, Beşiktaş 16 milyon ve Trabzon ise 6,8 milyon euro civarında maaş ödemesi yapacak. Gelirleri yok olan 4 büyükler futbolcularıyla indirim konusunda masaya oturmayı planlıyor.
Galatasaray'ın eski yıldızı Felipe Melo, Türkiye'deki futbol tutkusunu anlattı: “Türkiye'de futbolla ilgili başka bir delilik seviyesi yaşanıyor. Onları seviyorum çünkü deliler! Bir Beşiktaş maçında bana bıçak attılar. Bozuk para yağmurlarını da unutamam.”
Geleceğe yatırım için de kolları sıvayan teknik direktör Fatih Terim, Slovenyalı stoper Dusan Stojinovic'in maçlarını televizyondan izledi. Alınması yönünde rapor verdi.
Fenerbahçe Göztepe'de bu sezon gösterdiği performansla dikkat çeken stoper Alpaslan Öztürk'ü transfer etmek istiyor. Sarı lacivertliler Alper Potuk'u bu transfer için takasta kullanacak.
Fenerbahçe, Vedat Muriç'in bonservisini 20 milyon Euro olarak belirledi. Kosovalı'nın satılma ihtimaline karşılık yerini doldurmak için de hazırlıklar başladı