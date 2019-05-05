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  3. Abdurrahim Albayrak: Bülent Yıldırım iyi maç yönetti

Abdurrahim Albayrak: Bülent Yıldırım iyi maç yönetti

Abdurrahim Albayrak: Bülent Yıldırım iyi maç yönetti

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, Beşiktaş ile oynadıkları derbinin ardından açıklamalarda bulundu.

Derbi galibiyetiyle ilgili konuşan Abdurrahim Albayrak, "Çok önemli bir galibiyet aldık. Tüm seyircilerimize teşekkür ederim. Takıma inanılmaz moral ve destek verdiler. O destek ile 3 puanı aldık. Şampiyonluk yolunda önemli bir galibiyet aldık ve lider olduk. Söyleyecek bir şey bulamıyorum. Futbolcularıma ve teknik heyete teşekkür ederim." dedi.

İlk goldeki taç tartışmasıyla ilgili konuşan Abdurrahim Albayrak, "Taç pozisyonuna bakarsanız, rakipten çıktığını görürsünüz. Bülent Yıldırım iyi bir maç yönetti. Söylenecek çok şey var ama söylemek istemiyorum." diye konuştu.

Derbi priminin sorulması üzerine Abdurrahim Albayrak, "Oyuncularımızın emeği var. Primlerini vereceğiz analarının ak sütü gibi helal olsun. Rakam ise bizim aramızdaki bir konudur." diyerek sözlerini noktaladı.

(Sporx)

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