Abdurrahim Albayrak: Böylesini ilk kez gördüm

Takımı Zorlu'da özel olarak hazırladıklarını kaydeden Albayrak, "Alışılmışın dışında bir hazırlık dönemi geçirdik, ilk kez yaptık. Son cumartesi ve pazar günü, takımı Zorlu'ya, otele götürdük, değişiklik olsun dedik. Yıllardır yöneticilik yapıyorum, böyle bir hazırlanma dönemi olmadı." dedi.
"BÖYLESİNİ İLK KEZ GÖRDÜM"
Fatih Terim'in oyuncuları özel olarak hazırladığını vurgulayan yönetici, "Fatih hocaya, ekibiyle teşekkür ediyorum. Böylesini ilk kez gördüm, tüm oyunculara liste verdi, teker teker neleri oynayacağını yazdı, hem Türkçe, hem İngilizce, hem Portekizce..." ifadelerini kullandı.
Çok ezici bir oyun oynadıklarını kaydeden idareci, "Kadıköy'de 30. dakikada 3-0, 4-0 olabilirdi ama olmadı. 20 yıldır şanssızlıkları yenemiyorduk, yüce Allahıma şükürler olsun, yendik. Derbiler ilk değil, son da değil. Sakin olmamız lazım, 2. yarıda 6'da 6 yaptık, iyi bir ekip olduk, Galatasaray'ı uzun yıllar başarıya götürebilecek bir ekibe ulaştık.
Galatasaray, Süper Lig’de derbi mücadelesinde Fenerbahçe’yi deplasmanda 3-1 mağlup etti.
Galatasaray Başkan Yardımcısı Abdurrahim Albayrak, Fenerbahçe'yi deplasmanda 3-1 mağlup ederek 20 yıllık galibiyet özlemini sonlandırdıkları maçın ardından konuştu.
Süper Lig’in 23. haftasında sahasında yaklaşık 20 yıl aradan sonra Galatasaray’a yenilen Fenerbahçe’de sarı-lacivertli taraftarlar, takımlarına sert tepki gösterdi.
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ve Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, Fenerbahçe galibiyetinin ardından Kalamış'ta sarı-kırmızılı takımın tesislerinde galibiyeti kutladı.
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Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi 3-1 yenerek 20 yıllık galibiyet hasretine son verdiği maçın ardından sarı-lacivertli kulübün protokol tribünü karıştı.
Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi 3-1 yendiği maçın ardından Fatih Terim açıklamalarda bulundu.