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aksam.com.tr
  • 24 Şubat 2020 Pazartesi 00:55
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  • 24 Şubat 2020 Pazartesi 00:56

Abdurrahim Albayrak: Böylesini ilk kez gördüm

Abdurrahim Albayrak: Böylesini ilk kez gördüm

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Galatasaray Başkan Yardımcısı Abdurrahim Albayrak, Fenerbahçe'yi deplasmanda 3-1 mağlup ederek 20 yıllık galibiyet özlemini sonlandırdıkları maçın ardından konuştu.

Takımı Zorlu'da özel olarak hazırladıklarını kaydeden Albayrak, "Alışılmışın dışında bir hazırlık dönemi geçirdik, ilk kez yaptık. Son cumartesi ve pazar günü, takımı Zorlu'ya, otele götürdük, değişiklik olsun dedik. Yıllardır yöneticilik yapıyorum, böyle bir hazırlanma dönemi olmadı." dedi.

"BÖYLESİNİ İLK KEZ GÖRDÜM"

Fatih Terim'in oyuncuları özel olarak hazırladığını vurgulayan yönetici, "Fatih hocaya, ekibiyle teşekkür ediyorum. Böylesini ilk kez gördüm, tüm oyunculara liste verdi, teker teker neleri oynayacağını yazdı, hem Türkçe, hem İngilizce, hem Portekizce..." ifadelerini kullandı.

Çok ezici bir oyun oynadıklarını kaydeden idareci, "Kadıköy'de 30. dakikada 3-0, 4-0 olabilirdi ama olmadı. 20 yıldır şanssızlıkları yenemiyorduk, yüce Allahıma şükürler olsun, yendik. Derbiler ilk değil, son da değil. Sakin olmamız lazım, 2. yarıda 6'da 6 yaptık, iyi bir ekip olduk, Galatasaray'ı uzun yıllar başarıya götürebilecek bir ekibe ulaştık.

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'Böylesini ilk kez gördüm'
'Böylesini ilk kez gördüm'

'Böylesini ilk kez gördüm'

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