Abdurrahim Albayrak: Bize ve kulübeye küfür ettiler

Emre Akbaba'nın sakatlığı için konuşan Albayrak, "Emre Akbaba'ya çok üzüldüm. İnan ki ne söyleyeceğimi bilemiyorum. Melaike gibi bir insan, büyük ihtimalle benim gibi niyetliydi. Ne kadar üzüldüğümü anlatamam. Ayağı kırıldı, çok, çok fazla üzgünüm" ifadelerini kullandı.

Güzel bir maç olduğunu kaydeden yönetici, "İyi bir maç oldu, zor bir maç oldu. İyi bir Rizespor, onlara bundan sonraki maçlarda başarılar diliyorum. Bizim 3 puana ihtiyacımız vardı, aldığımız için mutluyum. Söyleyecek fazla bir şey yok" dedi.

"AĞZA ALINMAYACAK KÜFÜRLER ETTİLER"

Rizespor'da taraftarlar ve yöneticilerin kendilerine ve teknik heyete küfür ettiğini kaydeden Albayrak, "Bazı arkadaşlar durmadan misafir tribününe ve yedek kulübesindeki hocalarımıza ağza alınmayacak küfürler ettiler. Ben onlardan daha iyi Rizeliyim, yapmamaları lazım. Rakibi iyi karşılamak lazım. Biz İstanbul'a her geleni çok iyi ağırlıyoruz. Kulübeye yapılan küfürleri hazmetmek ve kabul etmek mümkün değil. Rize taraftarına da yakışmıyor. Ne olur bu Rize taraftarı bundan sonra rakiplerini alkışlasınlar" diye konuştu.