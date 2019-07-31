Galatasaray, Emre Mor transferini KAP'a bildirdi

Abdurrahim Albayrak, Emre Mor transferinin bittiğini ve KAP açıklamasının yapılacağını söyledi.
Albayrak’ın açıklaması şu şekilde:
“Birazdan Emre Mor'la ilgili KAP açıklaması yapacağız.”
Yıldız futbolcunun bu akşam saat 18:30'da İstanbul'a geleceği belirtildi.
KAP BİLDİRİMİ GELDİ
“Profesyonel Futbolcu Emre Mor'un Kulübümüze geçici transferi konusunda Futbolcu ve Kulübü RC Celta de Vigo ile resmi görüşmelere başlanmıştır.”
EMRE MOR’DAN GALATASARAY PAYLAŞIMI
BAŞKAN YARDIMCISI YUSUF GÜNAY’DAN EMRE MOR SÖZLERİ
“Emre Mor, üstün futbol yeteneklerini göstereceği yerde. Camiamıza hayırlı olsun.”
ALBAYRAK'TAN DIAGNE VE FALCAO AÇIKLAMASI
Abdurrahim Albayrak, Radamel Falcao sorusuna ise ''Bitenleri söylüyoruz. Daha fazla bir şey söyleyemem.'' diye cevap verdi. Diagne'nin satışı hakkında sorulan soruya ise ''Şu anda öyle bir şey yok'' diyerek karşılık verdi.
Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, Emre Mor'u bugün KAP'a bildireceklerini açıkladı. Bu açıklamadan yaklaşık 1,5 saat sonra Sarı-Kırmızılılar KAP bildirimini yaptı.
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