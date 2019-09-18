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  3. Abdürrahim Albayrak: Belçika'dan mutlu dönüyoruz

Abdürrahim Albayrak: Belçika'dan mutlu dönüyoruz

Abdürrahim Albayrak: Belçika'dan mutlu dönüyoruz

Galatasaray İkinci Başkanı Abdürrahim Albayrak, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk maçında 0-0 berabere kaldıkları Club Brugge maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Maçı kazanacak pozisyonları kazandıklarını ancak değerlendiremediklerini söyleyen Albayrak, "Galibiyet üzerine bütün planları yaptık, pozisyonlar bulduk ama değerlendiremedik. Belçika'dan, Brugge'den 1 puan almak önmemlidir. Mutlu bir şekilde dönüyoruz." dedi.

"DIAGNE HER ZAMANKİ GİBİ MAKARA YAPIYOR"

Club Brugge'a kiraladıkları Mbaye Diagne hakkında da konuşan Abdürrahim Albayrak, "Diagne ile görüştüm az önce her zaman olduğu gibi makara yapıyor. Bizim değerli bir futbolcumuzdru. Hala bizim futbolcumuzdur. Kendisine başarılar diliyorum. Bize karşı olmayan tüm maçlarda iyi olmasını diliyorum. O ne kadar iyi olursa bizim işimize yarar." ifadelerini kullandı

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