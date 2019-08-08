Abdürrahim Albayrak: Alamaz dediklerini aldık

Galatasaray'ın 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak, Akhisarspor'u 1-0 mağlup ederek TFF Süper Kupa'yı kazandıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Kupa kazanmaya alışık olduklarını söyleyen Albayrak, "Ligi kupayla kapattık, kupayla açtık Allah'ıma şükürler olsun. Kupaları almaya alışkınız biz. İlk kupayı aldık, yenileri de gelecek. Kupalar çok oldu. Allah herkese böyle yöneticilik nasip eylesin, bu kolay bir şey değil. Her girdiğiniz yarıştan birinci çıkıp, kupayı alıyorsunuz, dünyanın en mutlu anlarından biri. Galatasaray camiasına hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Lige de bu moralle başlayacağız" dedi.

FALCAO CEVABI; "ALAMAZ DEDİKLERİNİ ALDIK"

Falcao transferi ile ilgili görüşü sorulan yönetici, "Başkanım Falcao ile ilgili gerekeni söyledi, daha zamanımız var. Birkaç futbolcu alacağız, birkaç futbolcu satyacağız. Galatasaray'da almalar da, satmalar da bitmez. Seri'yi alamaz dediler, aldık. Emre Mor'u alamaz dediler, aldık. Her şeyin hayırlısı. Hayırlısı değilse, Fatih hocanın dediği gibi öbür tarafta olsun" ifadelerini kullandı.