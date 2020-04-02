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  • 02 Nisan 2020 Perşembe 09:43
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  • 02 Nisan 2020 Perşembe 09:43

Abdurrahim Albayrak 15 günlük tedavi sürecinde yaşadıklarını anlattı

Abdurrahim Albayrak 15 günlük tedavi sürecinde yaşadıklarını anlattı

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Koronavirüs testi pozitif çıkan ve 15 gün hastanede yattıktan sonra taburcu olan Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, süreç boyunca yaşadıklarını anlattı.

Kendisi gibi virüsü kapan eşi Şükran Albayrak ve oğlu Hikmet Albayrak'la hastanede tedavi gören Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak 15 gün sonra taburcu oldu. Albayrak yaşadıklarını söyle anlattı:

“Ateş, öksürük, halsizlik vardı. Yani grip ya da soğuk algınlığı geçirdiğiniz zaman yaşadığınız şeyler. Şikayetlerim devam edince doktoruma başvurdum. Hastaneye gittim tetkikler yapıldı.”

BU SÜREÇTE BOL BOL DUA ETTİM

Koronavirüs testimin pozitif çıkmasıyla da iki hafta süren bir hastane süreci yaşadım. Elbette sıkıntılarım oldu. Fakat çok iyi bir sağlık heyeti tarafından tedavime başlandı. Önce ateşim sonra öksürüğüm git gide azaldı. Burada önemli olan insanın psikolojisi. Moraliniz iyi olursa emin olun ki ilaçlarla birlikte daha fazla etki ediyor. Hastane süresince yalnız kaldım. Kimseyle temas etmedim. Bol bol dua ettim.

MORAL HER ŞEYDEN DAHA ÖNEMLİ

Aynı hastalığa yakalanan oğlum ve eşimi göremediğim için onlar için de elimden sadece dua etmek geldi. Binlerce telefon ve mesaj aldım. Çoğuna cevap veremedim. Ama hepsi moral oldu. Hastalığın yaşla ilgisi var ama insanın moralinin yerinde olması her şeyden önemli. Size diyorum ki evinizde kalın, devletimizi dinleyin. Hastanelerimiz, doktorlarımız mükemmel. Evde kalırsak onların da işi rahatlar. Evde kal hastanede kalma. Bunu sürekli söylüyorum. Söylemeye de devam edeceğim.

AYRI YERLERDELER

Albayrak'la birlikte eşi Şükran Albayrak ve oğlu Hikmet Albayrak da Koronavirüs'e yakalanmıştı. Taburcu edilmelerinin ardından Şükran Hanım evlerinde kalırken Abdurrahim Albayrak, tedbir amaçlı şirketinde kendisine ait özel odaya yerleşti. Odanın her türlü izolasyonun sağlandığı belirtildi.

(Sabah)

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