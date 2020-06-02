Abdullah Ercan, Filip Novak'ın Fenerbahçe'ye transfer olacağı iddiasını yorumladı

Abdullah Ercan, Trabzonspor'un sol beki Filip Novak'ın Fenerbahçe'ye transfer olduğu yönündeki iddialarla ilgili, "Tek bir cümle söyleyebilirim. Trabzonspor için büyük kayıp, Fenerbahçe için büyük kazanç olur" dedi.

Geçtiğimiz dönemlerde milli alt gruplarında teknik direktörlük görevi üstlenen, futbolculuk döneminde de Trabzonspor, Fenerbahçe, Galatasaray gibi büyük takımlarda top koşturan Abdullah Ercan, Skorer'den Nergis Aşkın'a açıklamalarda bulundu.



Süper Lig’in mutlaka tamamlanması gerektiğini düşündüğünü belirten Abdullah Ercan, "Herkes tedirgin bunu söylemek lazım. Burada sağlıkta son derece önemli ama bir türlü lig başlayacak öyle gözüküyor. Bizden önce Avrupa’da başlayan ligler var, onlardan da biraz kopya çekeceğiz, onlardaki süreci takip edeceğiz. Ben şahsen lig mutlaka oynanmalıydı diye düşünüyorum. Bir türlü şampiyonluk ve düşeceklerin belli olması gerekiyordu. Belki süreç olarak şu aralar ülkemizdeki pandemi biraz azalmış gözükür. İnşallah kazasız belasız tamamlarız. Oynamadan bir şampiyonluğun belirlenmesi veya oynamadan küme düşmenin kaldırılması çok adil olmazdı bence. Alınacak tedbirlerle birlikte inşallah bu ligi kazasız bitireceğiz öyle gözüküyor" diye konuştu.

"TEMPO AÇISINDAN TATMİN ETMEYECEK BİR OYUN OLABİLİR"

Sezon sonlarında bile futbolcuların bu kadar uzun izin yapmadığına dikkat çeken Ercan, "Süre çok uzun. Ligler bittikten sonra biz oyunculara maksimum 45 gün izim veriyorduk. Yaklaşık 3 aylık bir süre oldu ve lig başlayacak. 8 hafta oynanıp tekrar kapanacak. Bu bazı soru işaretlerini getirecek beraberinde. Ne gibi? Sakatlık gibi mesela ki hiç istemiyoruz. Hedefe oynayanlar var, aşağıda kalanlar var. Son 8 hafta belki bizi tempo açısından tatmin etmeyecek bir oyun olabilir. Tabii inşallah sakatlık olmadan olur ki federasyon bu yüzden 5 oyuncu değişikliğini öngörmüş olabilir. Normal bir sezon başı gibi son 8 hafta oynanmayacak. Zor bir süreç özellikle planlanmadı ör bir süreç yani" şeklinde konuştu.

"5 OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ GEREKLİLİKTİ"

Salgın sonrasında 5 oyuncu değişikliği kararı getirilmesiyle ilgili de konuşa Abdullah Ercan, “Bu gereklilikti bence. Oyuncu değişikliklerinin oyuna ne katkısı olur onu bilemem ancak o zaman bunun kararı verilebilir ama gereklilik olarak bence doğru alınmış bir karar. Çünkü dediğim gibi normal bir süreç değil. Eğer normal bir süreç olaydı buna gerek kalmazdı. Mini bir lige girmiş gibi olacağız son 8 hafta için" diye konuştu.

"PANDEMİ BELKİ DE TÜRK FUTBOLU İÇİN İYİ OLDU"

Salgın sonrasında Türk futbolunda büyük bonservis bedeli ödenmesini beklemediğini söyleyen tecrübeli teknik adam, “Ben yabancı sınırlandırmasını çok fazla katılmıyorum. Aslında oradaki kural 14 tane yerli kuralı yani kuralda 14 yerli almak zorundasın, kaç tane yabancı alırsan. Bizde o zaman deniz vardı herkes denizden kullanıyordu ama şimdi deniz bitti. Ben bundan sonra Türk futbolunda 2-3 milyon Euro’luk transferlerin olacağını düşünmüyorum. Pandemi belki de Türk futbolu için iyi oldu. Yani yabancı oyuncuyu kısıtlayarak Türk futbolunun gelişimini sağlayamazsınız. Bunun doğrusu Türkiye’de sözle değil ama icraatla alt yapıya önem verirseniz ancak o zaman gerçekleşir, eğer siz alt yapıdan mümkün olduğunca ya da daha fazla oyuncu çıkartırsanız kimsenin yabancı oyuncuya ihtiyacı kalmaz ya da başka projelerle yabancı oyuncular getirilir. Onun için bir sürü şey konuşuluyor, bizim bunlardan önce Türk futbolunun gelişimini sağlamak istiyorsak alt yapıları düzene sokmamız lazım. O zaman Türkiye’ye gelen yabancı sayısında azalma olur” ifadelerini kullandı.

"REZERV LİG KURULUP 2 SENE SONRA KALDIRILACAKSA HİÇ KURULMASIN"

Kurulması konuşulan rezerv lig konusunda da görüşlerini dile getiren Abdullah Ercan, şöyle konuştu:

"Onda da bir sürü sorun var. Bundan önce PAF ligi vardı bir değişime uğradı. Sonra U21 ligi kuruldu, kulüplerin daha doğrusu her kulübün işe geldiğini şekilde değişime uğradı. Şimdi de rezerv ligi konuşuluyor. Avrupa’da bir sürü örnekleri var. Yalnız rezerv lig kurulup 2 sene sonra kaldırılacaksa hiç kurulmasın. Bizde zannediyorum kurulan ligler 1 veya 2 sene sonra büyük bir değişim geçiriyor. Burada kuralların ortak menfaatle kurallar koyup onlara sadık kalmak lazım. Bu rezerv ligler konusundaki görüşüm kurulmasından yana ancak doğru olarak işlenmesi lazım."

"TRABZONSPOR, GALATASARAY VEYA BAŞAKŞEHİR'DEN BİRİ ŞAMPİYON OLACAK GİBİ GÖZÜKÜYOR"

Şampiyonluk yarışı hakkında da konuşan Abdullah Ercan, şu ifadeleri kullandı:

"Başakşehir’in çok seyircisi yok. Belki psikolojik olarak küçük bir avantajı olabilir ama genel büyük resimde kesinlikle Başakşehir seyircisiz maçlara alışık diye bir kaide yok. Bu söylediğiniz takımlar şampiyonluk yarışındaki en büyük adaylar. Şampiyonluk yarışı devam ederken ya da sona yaklaşıldığı zaman burada psikolojiyi iyi yöneten takımlar, camialar, teknik ekipler avantajlı oluyor. Bunu göz ardı etmemek lazım ki Galatasaray ile bunu daha evvelki yıllar yaşadık ama genel anlamda Trabzon, Galatasaray veya Başakşehir şampiyon olacak, öyle gözüküyor."

"NOVAK; TRABZONSPOR İÇİN BÜYÜK KAYIP, FENERBAHÇE İÇİN BÜYÜK KAZANÇ OLUR"

Son günlerde Filip Novak’ın Fenerbahçe ile anlaştığı yönünde çıkan haber hakkında da düşüncelerini paylaşan Ercan, "Tek bir cümle söyleyebilirim. Trabzonspor için büyük kayıp, Fenerbahçe için büyük kazanç olur" dedi.

"FENERBAHÇE’NİN YAPILANMA SORUNU VAR"

Fenerbahçe’nin teknik direktörden önce yapılanma anlamında sıkıntıları olduğunu söyleyen Ercan, “Bence Fenerbahçe’nin daha büyük sıkıntılar var önce. Bir kere Fenerbahçe’nin öncelikle yapılanma sorunu var. Geçen seneki gibi 13 oyuncu transfer edilip bu oyuncuların çok büyük bir bölümünden fayda sağlamayacaksa ve tekrar böyle bir yola girilecekse bu Fenerbahçe’ye çok büyük zarar verir. Burada yapılması gereken hoca ile beraber kadronun hocanın istediği oyun ve oyuncular üzerine şekillenmesi gerekir. Burada tabii ki Emre Belözoğlu çok büyük bir avantaj. Çok önemli bir futbol geçmişi var. Keza yurt dışında oynamışlığı var. Sonuç itibariyle bu kadar deneyimli bir oyuncunun sözleri bence çok dikkate alınacaktır. Açıkçası Fenerbahçe’de nasıl bir oyuncunun oynaması gerektiğini bugün 3-5 tane kim bilir derseniz bir tanesi Emre Belözoğlu’dur. Hem aktif oynadı hem yurt dışında oynadı hem milli takımda oynadı. O yüzden kesinlikle Comolli’ye benzemeyeceği garanti. Ali Koç ile ilgili ise; Herkes Ali Koç gibi bir başkanının olmasın ister. Bu kadar gönülden bir taraftar gibi. Ama inşallah bu sefer geçen dönemdeki şanssızlıkları yaşamaz diye düşünüyorum” şeklinde konuştu.

"ALTYAPIYA DÖNMESİ GEREKEN İLK TAKIM BEŞİKTAŞ

Beşiktaş’ın 4 büyükler arasında altyapıya dönmesi gereken ilk takım olduğunun altını çizen Ercan, “Beşiktaş biraz küçülecek öyle gözüküyor. Beşiktaş’ın gider çok. Az ve öz transfer yapacaklar. Bunun yanında da bu 4 büyükler içerisinde alt yapıya dönmesi gereken ilk sıradaki takım bence. Başarı gelir mi derseniz sabretmek lazım. Çünkü ekonomik problemlerden çıkmış bir takımın ilk yollarda başarılı olması biraz zaman gerektiriyor. Ancak tekrar bir yapılanma ile Beşiktaş anladığım kadarıyla Metin, Ali, Feyyaz gibi bir döneme yakalamak isteyecektir. Tabii ki yaşayıp göreceğiz bende ne olacağını merak ediyorum açıkçası” şeklinde konuştu.