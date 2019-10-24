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  3. Abdullah Avcı'ya büyük tepki

Abdullah Avcı'ya büyük tepki

Abdullah Avcı'ya büyük tepki

UEFA Avrupa Ligi K Grubu üçüncü hafta karşılaşmasında Beşiktaş, Braga'yı konuk etti. Karşılaşmanın 80. dakikasında 2-1 geriye düşen Beşiktaş'ta tribünler, skora tepki göstermeye başladı.

Siyah - beyazlı taraftarlar, teknik direktör Abdullah Avcı'yı, "Avcı istifa" tezahüratlarıyla istifaya davet etti.

CANER ERKİN VE LJAJIC'E ISLIKLAR

Vodafone Park'ı dolduran taraftarlar, skor 2-1'e gelince Caner Erkin ve Adem Ljajic'i her topla buluşmalarında ıslkıklarla protesto ettiler.

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