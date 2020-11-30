Abdullah Avcı'nın üçlü planı! Onları kazanacak...

Erzurum ve Ankaragücü maçlarına aynı 11'lerle çıkan Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, her şeye rağmen henüz ideal 11'ini belirlemedi.
Geçiş sürecinde, oyundan çok skoru ön planda tutan tecrübeli çalıştırıcı, 7 Aralık'taki Sivasspor karşılaşmasıyla beraber artık baskılı ve taraftarın beklediği hücum futbolunun sinyallerini vermeye hazırlanıyor... Başarılı hoca bu doğrultuda takım içi rekabeti de artırmayı hedefliyor. Avcı'nın öncelikle üzerinde duracağı 3 isim; Djaniny, Flavio ve Diabate.
Sezon başında transfer edilen ve Trabzonspor'un bonservisli oyuncuları olan 3 yıldızın kazanılması önemli. Avcı yönetimindeki 2 maçta 11'de şans bulamayan bu 3'lüden Djaniny ve Flavio sonradan karşılaşmalara dahil olmuştu. Diabate ise Erzurum mücadelesinde yabancı sınırına takıldı, Ankaragücü deplasmanında da yedek kulübesinde kaldı.
Hepsi 11'e girebilir
Afobe'nin form düşüklüğünde forvette Djaniny'yi hazırlayacak olan Avcı, orta alanda Flavio'yu her an 11'e dahil edebilir... Leicester City'den 1.5 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer edilen Diabate'nin ise fizik olarak istenen seviyeye gelmesi halinde, hücum hattında çeşitlik sağlanacak. Trabzonspor'un teknik ekibi, hafta boyunca bu 3'lüye özel program uygulayacak.
Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) takımlarından Lille, 12. hafta karşılaşmasında deplasmanda Saint-Etienne ile 1-1 berabere kaldı.
Süper Lig'in 10. Hafta mücadelesinde Beşiktaş deplasmanda Fenerbahçe'yi 4-3 mağlup etti. Siyah-Beyazlılarda 15 yıl sonra aynı skorla gelen Kadıköy galibiyetinin sevinci yaşanırken spor yorumcusu Tuncay Şanlı, teknik direktör Erol Bulut'a yüklendi.
Djaniny, Flavio ve Diabate... Abdullah hoca, son iki maçta 11'de şans bulamayan 3 oyuncuya özel program uygulayacak. Tecrübeli teknik adam, sezon başında bonservisli olarak transfer edilen yıldızları kazanmaya çalışacak.
Tecrübeli çalıştırıcı Fatih Terim, Çaykur Rizespor maçında oyun sistemlerini, anlayışlarını değiştirmeyeceklerini söylemişti. Galatasaray iki maçta, 23'ü isabetli 48 şut çekti.
Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldız oyuncusu Luiz Gustavo, cezalı duruma düştü.
Galatasaray'daki savunma-hücum bağlantısının ilk ayağı olan 25 yaşındaki orta saha oyuncusu, bu sezonki 13 resmi maçta sadece 8 dakika oynamadı...