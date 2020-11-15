Abdullah Avcı'nın Trabzonspor'a ilk transferi Gael Clichy olacak

Başakşehir’le sözleşmesi bittikten sonra hiçbir kulüple anlaşmayan Gael Clichy’nin adı Trabzonspor’la anılıyor. Abdullah Avcı’nın eski öğrencisini en azından yarım sezonluğuna kadroda görmek istediği konuşuluyor.
KORONAVİRÜS ENDİŞESİ
Başakşehir döneminde 35 yaşındaki sol beke savunma liderliğini veren Avcı, Fransız yıldıza çok güveniyor. Fransız basınında çıkan haberlerde, Clichy’nin Ocak ayında bir kulüple anlaşmayı çok istediği ancak koronavirüs nedeniyle endişe duyduğu belirtildi. Devre arasına doğru Trabzonspor-Clichy bağlantısında hareket yaşanabilir.
Fenerbahçe, maaş zammı konusunda Beşiktaş'la bir türlü anlaşamayan milli futbolcu Dorukhan Toköz transferini sezon sonunu beklemeden devre arasında bitirmek için hamle yapmaya hazırlanıyor.
Devre arasında forvet takviyesi yapmayı planlayan Beşiktaş, şu an boşta olan Oumar Niasse ile ilk görüşmesini yaptı. Yönetimin Senegalli golcüyle ilk teması olumlu geçerken teknik direktör Sergen Yalçın'ın görüşü alındıktan sonra resmi adımlar atılacak. Niasse, Beşiktaş'tan yıllık 1,5 milyon euro maaş talep ediyor.
Milli takım kampında koronavirüse yakalanan Omar Elabdellaoui'nin ardından Galatasaray'a bir kötü haber de Christian Luyindama'dan geldi. Demokratik Kongolu stoper, Angola maçı öncesi milli takım kampında sakatlandı.
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