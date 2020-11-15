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aksam.com.tr
  • 15 Kasım 2020 Pazar 09:32
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Abdullah Avcı'nın Trabzonspor'a ilk transferi Gael Clichy olacak

Abdullah Avcı'nın Trabzonspor'a ilk transferi Gael Clichy olacak

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Eddie Newton'ın ayrılığı sonrası Trabzonspor'da teknik direktörlük koltuğuna oturan Abdullah Avcı'nın Bordo-Mavililere yapacağı ilk transfer ortaya çıktı. Başarılı hoca, Başakşehir sonrası bir takımla anlaşamayan eski öğrencisi Gael Clichy'yi devre arasında yarım sezonluğuna kadroya katmak istiyor.

Başakşehir’le sözleşmesi bittikten sonra hiçbir kulüple anlaşmayan Gael Clichy’nin adı Trabzonspor’la anılıyor. Abdullah Avcı’nın eski öğrencisini en azından yarım sezonluğuna kadroda görmek istediği konuşuluyor.

KORONAVİRÜS ENDİŞESİ

Başakşehir döneminde 35 yaşındaki sol beke savunma liderliğini veren Avcı, Fransız yıldıza çok güveniyor. Fransız basınında çıkan haberlerde, Clichy’nin Ocak ayında bir kulüple anlaşmayı çok istediği ancak koronavirüs nedeniyle endişe duyduğu belirtildi. Devre arasına doğru Trabzonspor-Clichy bağlantısında hareket yaşanabilir.

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