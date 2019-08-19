TM Dijital Haber Merkezi
Hazırlık maçlarında oynanan futbolla taraftarların içini açmayan ve gol yollarında büyük problemler yaşayan Beşiktaş, Sivasspor deplasmanından çıkmadı.
VİCTOR RUİZ ÇOK BEĞENİLDİ
Dişli rakibi karşısında futbolcuların kötü performanslarının yanı sıra yapılan kişisel hatalar Abdullah Avcı’yı kızdırırken, tecrübeli teknik adamın alınan ağır mağlubiyetin ardından ilk olarak Gökhan Gönül ve Caner Erkin’i uyaracağı belirtildi. Çekinerek gidilen Sivas deplasmanında 3 gol yiyerek taraftarlarını hayal kırıklığına uğratan Beşiktaş’ta olumlu görünen tek şey yeni transfer Victor Ruiz’in oynadığı futbol oldu. Villarreal’den alınan 30 yaşındaki stoperin yerinde müdahaleleri dikkat çekerken, oyuncunun hazır görüntüsü ve topu oyuna sokma becerisi alkış topladı.
3-0 biten maçtan sonra Abdullah Avcı’nın tek tesellisi olan Victor Ruiz, ilk sınavında sınıfını geçerken İspanyol defansın takıma alıştıkça daha iyi futbol sergileyeceği düşünülüyor.
Defans ve ön liberoya bir yerli oyuncusu takviyesi isteyen Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim bombayı patlattı.
Kartal'da Teknik Direktör Abdullah Avcı’nın yardımcılarından Orhan Ak ile taraftar arasında yaşanan kriz devam ediyor.
3-0 biten maçtan sonra büyük bir hayal kırıklığına uğrayan Abdullah Avcı'nın tek tesellisi Victor Ruiz oldu.
Burak’ın yanına bir golcü daha isteyen Beşiktaş’ta listeye 26 yaşındaki Sambacı eklendi. Siyah-Beyazlı yönetimin Luan’ı kiralamak için Gremio ile pazarlıklara başladığı bildirildi.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Gazişehir Gaziantep maçı öncesinde futbolcularıyla bir toplantı gerçekleştirdi.
Süper Lig'de ilk hafta maçında Sivasspor'a 3-0 mağlup olan Beşiktaş'ta maç sonu Adem Ljajic'in isyan ettiği öğrenildi.
Daha önce "Derin bir kadromuz var. Transfer yapmayabiliriz" diyen Beşiktaş Başkanı Fikret Orman 3-0'dan sonra ikna edildi. Yönetim sol kanat ve golcü için gaza basacak.