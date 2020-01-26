Abdullah Avcı'nın oğlundan sitem dolu paylaşım

Abdullah Avcı'nın Beşiktaş'tan ayrılışı ile ilgili olduğu anlaşılan paylaşımda şu ifadeler yer aldı:
"Medya gücün varsa istediğin algıyı tezgahlayabiliyorsun. Başkalarını kendi önüne siper olarak koyanlar ve koymayanlar vardır. Koymayanlar zaten hep 'kaybeder' günah keçisi olurlar."
Cleveland Cavaliers, Quicken Loans Arena’da ağırladığı Chicago Bulls‘a 106-118 kaybetti. Milli basketbolcumuz Cedi Osman’ın başlattığı yardım kampanyası sonrası depremzedelerimiz için toplamda 385 bin lira yardım toplandı.
Beşiktaş'ın yollarını ayırdığı Abdullah Avcı'nın oğlu Mert Avcı, kişisel Instagram adresinden yaptığı paylaşımla gündeme geldi.
İran ekibi Tractor, “Acınız acımızdır Türkiye. İran Türkleri’nin gönülleri Elazığ’da” mesajını attı. Mesut Özil ise paylaşımında, “Dualarım Türkiye’de depremden etkilenen herkesle… Dualarım sizinle” ifadelerini kullandı.
Süper Lig'in 19. haftasında Fenerbahçe, Medipol Başakşehir'i 2-0 mağlup etti.
Fenerbahçe'nin golcü oyuncusu Vedat Muriqi, Medipol Başakşehir maçı sonrası Elazığ ile Malatya'da gerçekleşen depremle ilgili açıklamalarda bulundu.
Fenerbahçe taraftarı, karşılaşmanın son dakikalarında anlamlı bir davranışa imza attı.
Süper Lig'in 19. haftasında oynanan Fenerbahçe - Başakşehir maçının ardından Ersun Yanal'dan açıklamalar geldi.