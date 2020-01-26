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aksam.com.tr
  • 26 Ocak 2020 Pazar 09:18
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  • 26 Ocak 2020 Pazar 09:25

Abdullah Avcı'nın oğlundan sitem dolu paylaşım

Abdullah Avcı'nın oğlundan sitem dolu paylaşım

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Beşiktaş'ın yollarını ayırdığı Abdullah Avcı'nın oğlu Mert Avcı, kişisel Instagram adresinden yaptığı paylaşımla gündeme geldi.

Abdullah Avcı'nın Beşiktaş'tan ayrılışı ile ilgili olduğu anlaşılan paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

"Medya gücün varsa istediğin algıyı tezgahlayabiliyorsun. Başkalarını kendi önüne siper olarak koyanlar ve koymayanlar vardır. Koymayanlar zaten hep 'kaybeder' günah keçisi olurlar."

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25 üçlük ve toplamda 385 bin lira yardım

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Sitem dolu paylaşım
Sitem dolu paylaşım

Sitem dolu paylaşım

Beşiktaş'ın yollarını ayırdığı Abdullah Avcı'nın oğlu Mert Avcı, kişisel Instagram adresinden yaptığı paylaşımla gündeme geldi.

Acınız acımızdır
Acınız acımızdır

Acınız acımızdır

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