  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 30 Kasım 2020 Pazartesi 11:08
  • |
  • Son Güncelleme:

Abdullah Avcı'nın eli ilk olarak Abdülkadir'e değdi

Abdullah Avcı'nın eli ilk olarak Abdülkadir'e değdi

Paylaş

Milliyet

Trabzonspor'da Abdullah Avcı dönemi başlamasıyla beraber Abdülkadir Ömür'de de gözle görülür bir değişim oldu. BBErzurum ve Ankaragücü maçlarında '10 numara' oynayan genç futbolcu, herkesi umutlandıran bir performans ortaya koydu.

Trabzonspor'da Abdullah Avcı dönemi her açıdan umut dolu başladı. Ligde 5 günde BB Erzurum ve Ankaragücü'nü 1-0'lık skorlarla yenen bordo-mavililerde en sevindiren gelişmelerden biri Abdülkadir Ömür oldu.

Son 4 senelik süreçte Trabzonspor altyapısından yetişerek herkesin büyük beklenti içinde olduğu Abdülkadir, Avcı ile esas bölgesi olan '10 numara' mevkiine geçti. Geçen yıl ciddi bir sakatlık geçirip zor zamanlar yaşayan 21 yaşındaki futbolcu, bu yıla da Eddie Newton ile iyi başlamamış, eleştiriler almıştı.

Ancak Türk futbolunun deneyimli isimlerinden Abdullah Avcı ile kısa sürede moral motivasyon yakaladı. Başakşehir'de Cengiz Ünder'le 1 sene çalışarak Roma'ya transferine katkı sağlayan Avcı, genç milli takımlarda da Caner Erkin, Nuri Şahin, Arda Turan gibi yıldızları parlatmıştı. Deneyimli teknik adam, Trabzonspor'da da Ömür'e, başta kornerler olmak üzere, duran toplarda sorumluluk verirken, saha içinde de serbestlik yani özgürlük tanıdı.

Abdülkadir'in altyapıdan arkadaşı olan Yusuf Yazıcı'nın geçen sene Lille'e 17 milyon euroya gitmesi ve bu sezon başardıkları çok önemli bir referans. Tüm bunların ışığında 2021 yazında Avrupa Futbol Şampiyonası motivasyonu da olan Abdülkadir Ömür adeta kariyerinde yepyeni bir sayfa açtı. Bordo-mavili camiada da herkesin artık etkili olmasını beklediği genç yıldız için beklentiler arttı.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

Derbi sonrası kriz patlak verdi! Maç bittiği gibi Erol Bulut'a...
Derbi sonrası kriz patlak verdi! Maç bittiği gibi Erol Bulut'a...

Derbi sonrası kriz patlak verdi! Maç bittiği gibi Erol Bulut'a...

Ozan Tufan'ın görüntüsü geceye damga vurdu! Herkes bunu konuşuyor
Ozan Tufan'ın görüntüsü geceye damga vurdu! Herkes bunu konuşuyor

Ozan Tufan'ın görüntüsü geceye damga vurdu! Herkes bunu konuşuyor

Tümer'den derbi sonrası Sergen Yalçın sözleri
Tümer'den derbi sonrası Sergen Yalçın sözleri

Tümer'den derbi sonrası Sergen Yalçın sözleri

Yusuf Yazıcı'dan 'Mirhan Bebek'e destek

SPOR GÜNDEMİ

Burak yine boş geçmedi! 14 yıl sonra bir ilk
Burak yine boş geçmedi! 14 yıl sonra bir ilk

Burak yine boş geçmedi! 14 yıl sonra bir ilk

Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) takımlarından Lille, 12. hafta karşılaşmasında deplasmanda Saint-Etienne ile 1-1 berabere kaldı.

Tuncay Şanlı derbi faturasını ona kesti
Tuncay Şanlı derbi faturasını ona kesti

Tuncay Şanlı derbi faturasını ona kesti

Süper Lig'in 10. Hafta mücadelesinde Beşiktaş deplasmanda Fenerbahçe'yi 4-3 mağlup etti. Siyah-Beyazlılarda 15 yıl sonra aynı skorla gelen Kadıköy galibiyetinin sevinci yaşanırken spor yorumcusu Tuncay Şanlı, teknik direktör Erol Bulut'a yüklendi.

Abdullah Avcı 3 yıldızı kazanmaya çalışacak
Abdullah Avcı 3 yıldızı kazanmaya çalışacak

Abdullah Avcı 3 yıldızı kazanmaya çalışacak

Djaniny, Flavio ve Diabate... Abdullah hoca, son iki maçta 11'de şans bulamayan 3 oyuncuya özel program uygulayacak. Tecrübeli teknik adam, sezon başında bonservisli olarak transfer edilen yıldızları kazanmaya çalışacak.

Fatih Terim ısrar etti, Cimbom bombaladı
Fatih Terim ısrar etti, Cimbom bombaladı

Fatih Terim ısrar etti, Cimbom bombaladı

Tecrübeli çalıştırıcı Fatih Terim, Çaykur Rizespor maçında oyun sistemlerini, anlayışlarını değiştirmeyeceklerini söylemişti. Galatasaray iki maçta, 23'ü isabetli 48 şut çekti.

Fener'e bir kötü haber de Gustavo'dan
Fener'e bir kötü haber de Gustavo'dan

Fener'e bir kötü haber de Gustavo'dan

Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldız oyuncusu Luiz Gustavo, cezalı duruma düştü.

Rehberi Selçuk, idolü Gerrard: Taylan Antalyalı
Rehberi Selçuk, idolü Gerrard: Taylan Antalyalı

Rehberi Selçuk, idolü Gerrard: Taylan Antalyalı

Galatasaray'daki savunma-hücum bağlantısının ilk ayağı olan 25 yaşındaki orta saha oyuncusu, bu sezonki 13 resmi maçta sadece 8 dakika oynamadı...
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.