Abdullah Avcı'nın eli ilk olarak Abdülkadir'e değdi

Trabzonspor'da Abdullah Avcı dönemi her açıdan umut dolu başladı. Ligde 5 günde BB Erzurum ve Ankaragücü'nü 1-0'lık skorlarla yenen bordo-mavililerde en sevindiren gelişmelerden biri Abdülkadir Ömür oldu.
Son 4 senelik süreçte Trabzonspor altyapısından yetişerek herkesin büyük beklenti içinde olduğu Abdülkadir, Avcı ile esas bölgesi olan '10 numara' mevkiine geçti. Geçen yıl ciddi bir sakatlık geçirip zor zamanlar yaşayan 21 yaşındaki futbolcu, bu yıla da Eddie Newton ile iyi başlamamış, eleştiriler almıştı.
Ancak Türk futbolunun deneyimli isimlerinden Abdullah Avcı ile kısa sürede moral motivasyon yakaladı. Başakşehir'de Cengiz Ünder'le 1 sene çalışarak Roma'ya transferine katkı sağlayan Avcı, genç milli takımlarda da Caner Erkin, Nuri Şahin, Arda Turan gibi yıldızları parlatmıştı. Deneyimli teknik adam, Trabzonspor'da da Ömür'e, başta kornerler olmak üzere, duran toplarda sorumluluk verirken, saha içinde de serbestlik yani özgürlük tanıdı.
Abdülkadir'in altyapıdan arkadaşı olan Yusuf Yazıcı'nın geçen sene Lille'e 17 milyon euroya gitmesi ve bu sezon başardıkları çok önemli bir referans. Tüm bunların ışığında 2021 yazında Avrupa Futbol Şampiyonası motivasyonu da olan Abdülkadir Ömür adeta kariyerinde yepyeni bir sayfa açtı. Bordo-mavili camiada da herkesin artık etkili olmasını beklediği genç yıldız için beklentiler arttı.
Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) takımlarından Lille, 12. hafta karşılaşmasında deplasmanda Saint-Etienne ile 1-1 berabere kaldı.
Süper Lig'in 10. Hafta mücadelesinde Beşiktaş deplasmanda Fenerbahçe'yi 4-3 mağlup etti. Siyah-Beyazlılarda 15 yıl sonra aynı skorla gelen Kadıköy galibiyetinin sevinci yaşanırken spor yorumcusu Tuncay Şanlı, teknik direktör Erol Bulut'a yüklendi.
Djaniny, Flavio ve Diabate... Abdullah hoca, son iki maçta 11'de şans bulamayan 3 oyuncuya özel program uygulayacak. Tecrübeli teknik adam, sezon başında bonservisli olarak transfer edilen yıldızları kazanmaya çalışacak.
Tecrübeli çalıştırıcı Fatih Terim, Çaykur Rizespor maçında oyun sistemlerini, anlayışlarını değiştirmeyeceklerini söylemişti. Galatasaray iki maçta, 23'ü isabetli 48 şut çekti.
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