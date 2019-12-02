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Abdullah Avcı'nın duygusal anları

Abdullah Avcı'nın duygusal anları

Beşiktaş'ın 4-1 kazandığı Kayserispor maçının ardından Abdullah Avcı, duygusal anlar yaşadı.

Maç bittikten sonra, diğer maçlarda olduğu gibi soyunma odasına giden Abdullah Avcı'yı futbolcular, tribünlerden gelen istek üzerine yeşil zemine geri getirdi.

Avcı, sahaya çıkar çıkmaz tribünlerden büyük bir 'Abdullah Avcı' tezahüratları yükseldi. Bu tezahüratlar üzerine gözleri dolan Abdullah Avcı, her tribünün önüne tek tek gitti.

Tribünleri alkışlayan ve önlerinde eğilen Abdullah Avcı, ardından üçlü çektirdi.


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