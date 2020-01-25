Abdullah Avcı'nın Beşiktaş'tan ayrılış nedenleri belli oldu

Başkan Ahmet Nur Çebi, teknik direktör Abdullah Avcı ile dün Ümraniye’de bir araya geldi. Toplantıdan flaş bir karar çıktı. Kartal, Avcı ile yollarını ayırdı.

Beşiktaş'ta Abdullah Avcı dönemi resmen sona erdi... Siyah-beyazlı yönetim teknik direktör Abdullah Avcı ile yollarını ayırma kararı aldı. Akşam saatlerinde Beşiktaş Kulübünün internet sitesinde yer alan açıklamada, "Yönetim kurulumuz, Beşiktaş A Takım Teknik Direktörü Sayın Avcı ile yollarını ayırma kararı almıştır. Sayın Avcı'ya hizmetleri için teşekkür eder, gelecekteki çalışma hayatında başarılar dileriz" denildi. Peki dün Ümraniye'de kapalı kapılar ardında yapılan görüşmede neler yaşandı?

RAKAMDA ANLAŞAMADILAR

Başkan Ahmet Nur Çebi dün sabahki idmanın hemen ardından Ümraniye Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı ile bir araya geldi. Antrenmanın ardından kapalı kapılar ardında yapılan bu görüşmede yönetici Emre Kocadağ da yer aldı. Görüşmenin ilk bölümünde ayrılık için yönetimin bir yıllık ücreti verdiği teknik direktör Abdullah Avcı'nın ise üç yıllık kontratın iki yıllığını istediği bir yılını kulübe bıraktığı, başka bir takım çalıştırması halinde ise mevcut tazminattan feragat edeceğini de söylediği iddia edildi.

GÖRÜŞME HARARETLİ GEÇTİ

Avcı ile yönetimin arasındaki görüşme bir hayli hararetli geçti. Özellikle siyah-beyazlıların ligde üst üste aldığı mağlubiyetlerin ardından Türkiye Kupası'na veda etmesi; Başkan Çebi ve yönetimin bir hayli keyfini kaçırmıştı. Görüşmede, Göztepe maçının ardından yeniden görüşülmesi konusu masaya yatırıldı. Ancak taraflar bu konuda da anlaşma sağlayamadı ve Abdullah Avcı ile hemen yolların ayrılmasına karar verildi. Tecrübeli teknik adam görüşmenin ardından tesislerden ayrıldı ve Beşiktaş defterini kapattı.

MAAŞI 12 MİLYON TL

Eski başkan Fikret Orman tarafından göreve getirilen Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın, Beşiktaş ile Haziran 2022'ye kadar sözleşmesi bulunuyordu. Siyah-beyazlı kulüp, 56 yaşındaki Avcı'ya senelik 12 milyon lira ödüyor. Deneyimli teknik adam, A Milli Takım'ı çalıştırdığı dönemde de Türkiye Futbol Federasyonu ile Türk Lirası üzerinden sözleşme imzalamıştı.

TABLOSU KARANLIK

Beşiktaş, Avcı yönetiminde hedeflediği büyük başarıların çok uzağında kaldı. Avcı idaresinde üç kulvarda 27 maça çıkan siyah-beyazlı takım, 11 galibiyet ve 3 beraberlik alırken tam 13 maçtan mağlubiyetle ayrıldı. UEFA Avrupa Ligi'nin ardından Ziraat Türkiye Kupası'na veda eden Kartal, Süper Lig'de oynadığı 18 maçta 9 galibiyet, 3 beraberlik ve 6 yenilgi alarak 30 puan topladı.

KESKİN&FİDAN MAÇA ÇIKARTACAK

Teknik direktör Avcı ile yolların ayrılmasının ardından Pazar günü İzmir'de Göztepe ile zor bir mücadeleye çıkacak olan Beşiktaş'ın başında Şenol Fidan ve Gökhan Keskin'in yer alması bekleniyor.

İŞTE AYRILIK NEDENLERİ

Tecrübeli teknik adamın gönderilmesinde ana nedenin sistemi oturtamaması ve oyunculara söz geçirememesi olduğu belirtildi.

Beşiktaş'ta teknik direktör Abdullah Avcı ile yolların ayrılmasındaki birinci sebebin, hocanın istediği sistemi oturtamaması ve oyunculara kendini kabul ettirememesi olduğu iddia edildi. Eski Başkan Fikret Orman'ın, "En büyük transferimiz Abdullah Avcı" diyerek takımın başına getirdiği hocanın, ligin hemen başında gelen kötü sonuçların ardından, "Alın bildiğiniz gibi oynayın" demesinden sonra ipler gerilmeye başladı.

NE DENESE OLMADI

Başakşehir'de oynattığı topa sahip olan anlayışı Beşiktaş'a getirmek isteyen Avcı'ya sezon başı kampında da oyunculardan tepki vardı. Hazırlık maçlarında gelen kötü sonuçların ardından; "Yeni sezon için oluşturmaya çalıştırdığımız sistemi deniyoruz" dedi. Ancak ligin ilk haftasında alınan Sivasspor yenilgisi sonrasında Abdullah Avcı, "bizim sistemi denedik olmadı, onların alışık olduğu sistemi denedik olmadı" itirafında bulundu.

GÜVEN AŞILAYAMADI

Avcı, Wolves maçı öncesinde ise, "Sivasspor maçının ikinci yarısını eski sistemde oynadım. Bratislava maçını da eski sistemde oynadık. Burada yediğimiz gol toplamı 11" diyerek futbolcuların isteğiyle eski sisteme dönüş yaptığını itiraf etti. Aslında kendi içinde sistem oturtamayan Avcı'nın geldiği ilk günden itibaren oyuncularına güven aşılayamadığı için, takım içerisindeki otoriteyi sağlamakta güçlük çektiği belirtildi.

KAPTANLARI ÇAĞIRIN

Beşiktaş'ta, Başkan Çebi ile teknik patron Avcı arasındaki görüşmenin ardından, takım kaptanları da görüşme odasına çağırıldı. Burak Yılmaz ve Atiba ile görüşmeler yapan Başkan Ahmet Nur Çebi, sorunları bir de futbolculardan dinledi. Siyah-beyazlı kulübün başkanının, önceliğin Göztepe maçının kazanılması gerektiğini söylediği diğer sorunların mutlaka ele alınacağını takıma ilettiği belirtildi. İki kaptanın da bu görüşmede takımda yaşanan tüm sıkıntıları tek tek sıraladıkları belirtilirken; takım içinde radikal tedbirler alınması kararı alınarak, bazı futbolcuların kadro dışı bırakılması kararının da çıkabileceği ifade edildi.

(Fotomaç)