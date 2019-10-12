Abdullah Avcı'dan oyuncularına Ankaragücü ve Galatasaray maçı sözleri: 2'de 2 bize ilaç gibi gelir
Alanyaspor galibiyetiyle üzerinde kara bulutları biraz da olsa dağıtan Beşiktaş, Ankaragücü maçına bileniyor.
BÜYÜK ÖNEM TAŞIYOR
Futbolcularıyla toplantı yapan teknik direktör Abdullah Avcı, üst üste oynayacakları Ankaragücü ve G.Saray maçlarının büyük bir önem taşıdını söyledi.
İHTİYACIMIZ VAR
Tecrübeli hocanın, "Eğer ikide iki yaparsak bize ilaç gibi gelir. Yukarıya tırmanırız. Bu iki galibiyete çok ihtiyacımız var. Üst üste gelecek galibiyetler taraftarları da havaya sokar" diye konuştuğu belirlendi.
KARTAL SALONDA ÇALIŞTI
Beşiktaş, Ankaragücü maçının hazırlıklarını dün sürdürdü. Abdullah Avcı yönetimindeki idman salonda gerçekleşti.
(Takvim)