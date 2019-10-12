Abdullah Avcı'dan oyuncularına Ankaragücü ve Galatasaray maçı sözleri: 2'de 2 bize ilaç gibi gelir

BÜYÜK ÖNEM TAŞIYOR

Futbolcularıyla toplantı yapan teknik direktör Abdullah Avcı, üst üste oynayacakları Ankaragücü ve G.Saray maçlarının büyük bir önem taşıdını söyledi.

İHTİYACIMIZ VAR

Tecrübeli hocanın, "Eğer ikide iki yaparsak bize ilaç gibi gelir. Yukarıya tırmanırız. Bu iki galibiyete çok ihtiyacımız var. Üst üste gelecek galibiyetler taraftarları da havaya sokar" diye konuştuğu belirlendi.

KARTAL SALONDA ÇALIŞTI

Beşiktaş, Ankaragücü maçının hazırlıklarını dün sürdürdü. Abdullah Avcı yönetimindeki idman salonda gerçekleşti.

(Takvim)