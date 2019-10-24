Abdullah Avcı'dan istifa çağrılarına yanıt

Taraftarların istifa tepkisine yanıt veren Abdullah Avcı "İstifa etmeyi düşünmedim, mücadele devam edeceğim. Taraftar her zaman haklıdır. Forma alıyor, kombine alıyor, buraya geliyor. Taraftar her zaman haklıdır, ağızlarından kötü bir kelime de çıkmadı. Dünyanın her yerinde bu aynı. Burada desibel rekoru kırmış taraftar var. Takımı döndürebilecek güce sahipler, bizim için önemli ayaklardan biri taraftar." açıklamasını yaptı.

"YİNE OLSA, YİNE LJAJIC'E ATTIRIRIM"

Karşılaşmayı değerlendiren Abdullah Avcı, "İkinci yarı oyun başlangıcında rakip daha iyiydi, sonra coşkulu şekilde oyuna girmeye ve etkili olmaya çalıştık.Beraberlik golünü bulduk, arkasından penaltı ve kaçırdık. Yarın yine aynısı olsa, yine Adem Ljajic'e attırırım. Sonrasında zihinsel yorgunluk ve geçiş takımına, geniş alanlar verdik ve kalemizde ikinci golü gördük. Ayağımızdan kaptırdığımız top ve uzaktan orta sonrası goller yedik. Beşiktaş forması değerlidir ama mevcut kadro ile bunu yapabildik. Oğuzhan'ın 60 dakika oynaması lazımdı. Necip'i bu kadar kullanabildik. Sol beki sağ bek yaptık. Necip'i belki yine hafta sonu sağ bek oynatacağız. Üzgünüz, iki sonra maça çıkacağız. Zaman zaman geldi zaman zaman gitti ama oyun cebimize kadar geldi, penaltıyı değerlendiremeyip kaybettik." dedi.

"EN AZ DİNLENEN TAKIM BİZİZ"

TFF'nin maç planlamasına gönderme yapan Abdullah Avcı "Avrupa Ligi'ni oynayan ve en az dinlenen biziz. Diğer takımları pazartesi oynayacak, rakibimiz ise Salı günü oynadı. Bir an evvel fiziksel olarak toparlanmalıyız. Taraftarımızın desteğini arkamıza alacağımıza maça sıfırdan hazırlanmamız gerekiyor." diye konuştu.

"DEFANS 4'LÜSÜNÜN 3'Ü İLK DEFA..."

Açıklamalarına devam eden Avcı, "Bugün yapabileceğimiz buydu. Oyundaki hamleler belliydi. Ya Oğuzhan'la ya Kartal'la başlayacaktık. İki maçı da düşünmek zorundaydık. Necip'i bugün kullanırsam hafta sonu başka bir şey kullanmalıydım, iki tane seçenek vardı cebime yani. Necip sağ bek oynadı. Roco ilk kez oynadı. Ben oyunun ilk bölgesinde oyun kurulumu istemedim. Defans dörtlümüzün üçü ilk defa oynadı. 3-4 haftadır bir esneklik var oyunda. Bugün saha parselasyonunda birtakım değişiklikler yaptık karşılarken ve planlarken. Bugün 4'lünün 3'ü ilk defa oynuyor. Ben oyun başında bir oyun kurulumu istemedim, 'İkinci bölgede bu oyuna hiçbir şekilde başlamayın' dedim. Rakibin bu alanını açabilmen için kenarlara gitmen lazım, merkeze giderken geçiş yiyebilirsin çünkü klasik bir geçiş takımı. Merkeze 30-40 metre pas atılmaz, o sana geçiş olarak döner, uyarım o konudaydı." ifadelerini kullandı.

"8 HAFTADA, 22 FARKLI İLK "

Çok fazla sakatlık olduğunu ve ideal 11 ile çıkamadıklarını söyleyen Abdullah Avcı "8. haftada 22 tane farklı 11 ile başlamak, hiçbir hocanın başına gelmemiştir. Sakatlıklar, beklenmedik şeyler, performanslar... Ben hiçbir zaman ideal 11'im ile başlayamadım. Burak Yılmaz, Vitor Luiz, Atiba gibi ideal isimlerle başlayamadım." dedi.