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  3. Abdullah Avcı'dan Güven Yalçın'a uyarı: Yeteneklisin ama kendine çok güveniyorsun

Abdullah Avcı'dan Güven Yalçın'a uyarı: Yeteneklisin ama kendine çok güveniyorsun

Abdullah Avcı'dan Güven Yalçın'a uyarı: Yeteneklisin ama kendine çok güveniyorsun

Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, siyah-beyazlı takımın genç yeteneklerinden Güven Yalçın ile görüşme yaptı.

Beşiktaş'ta Güven Yalçın'ın son dönemdeki performansının düşüş göstermesi üzerine teknik direktör Abdullah Avcı harekete geçti.

Teknik direktör Avcı son dönemde formasını Umut Nayir'e kaptıran Güven'le bir görüşme yaptı.

Abdullah Avcı, genç yıldız adayına, "Yeteneklisin, isteğinde de sorun yok. Ama kendine çok fazla güveniyorsun. Bunu bir an önce üzerinde atman gerek ki, daha gelişebilesin" uyarısında bulundu.

(Takvim)

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