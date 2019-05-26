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  3. Abdullah Avcı'dan Göksel Gümüşdağ'a: Bana izin verin Beşiktaş'a gitmek istiyorum

Abdullah Avcı'dan Göksel Gümüşdağ'a: Bana izin verin Beşiktaş'a gitmek istiyorum

Abdullah Avcı'dan Göksel Gümüşdağ'a: Bana izin verin Beşiktaş'a gitmek istiyorum

Başakşehir’in hocası Başkan Gümüşdağ ile yaptığı görüşmede, Beşiktaş’ın teklifini kabul edeceğini vurgulayarak kendisine izin verilmesini istedi.

Beşiktaş'ta Şenol Güneş’in A Milli Takım’a gitmesiyle boşalan teknik direktörlük koltuğu için bir numaralı aday olan Abdullah Avcı, Medipol Başakşehir ile yollarını ayırmak için görüşmelerini sürdürüyor. Avcı ile Beşiktaş arasındaki görüşmeleri yürüten yönetici Ahmet Ürkmezgil, başarılı çalıştırıcı ile prensipler üzerinde anlaştı. Başakşehir ile yollarını ayırma sürecinde yapacağı görüşmeleri ise Avcı’nın bizzat yürütmesine karar verildi. Bu sürece Beşiktaş müdahale etmeyecek. Avcı’ının Ürkmezgil ile mutabakata varmasından sonra, Alanya maçının ardından Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ ile görüşerek, “Beşiktaş beni istiyor. Ben de orada çalışmayı düşünüyorum. Bana izin verin” dediği ifade edildi. Turuncu-Lacivertli kulübün henüz karar vermediği, Avcı’nın Beşiktaş’a gitmesi halinde ise Okan Buruk’un takımın başına getirilmesinin Avcı, Başkan Gümüşdağ’dan Beşiktaş için izin istedi. düşünüldüğü öğrenildi.

(Star)

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