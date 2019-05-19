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  3. Abdullah Avcı'dan Fatih Terim'e olay sözler

Abdullah Avcı'dan Fatih Terim'e olay sözler

Abdullah Avcı'dan Fatih Terim'e olay sözler

Medipol Başakşehir teknik direktörü Abdullah Avcı, Galatasaray'a 2-1 kaybettikleri maç sonrasında değerlendirmelerde bulundu.

Avcı, gündeme bomba gibi düşecek sözler söyledi. İşte o açıklamalar:

Şampiyon olan Galatasaray'ı tebrik ederim. Denedik olmadı, şampiyon olma duygusuyla gelmiştik. Hep sahanın içinde kalmaya çalıştık. Burada gol atmak gerçekten çok zor.

Gol attığın zaman kulübene saldırı oluyor, VAR kayıtları vardır bakarlar, bir teknik adam golden sonra kulübeye saldıracak çete halinde, sonra 4. hakem bunu göremeyecek. Sonra eski oyuncusuna saldıracak, sonra kulübenin arkasına kaçacak, delikanlı adam devam eder.

40 senedir bu film devam ediyor, rakibin kulübesine hakaret ve yumrukla müdahale var, bunu Avrupa'nın hiçbir yerinde göremezsin!

Hayatımda yan yollara hiç girmedim arka bahçelerden dolaşmadım. Vurup kaçmadım hiç! Doğru yolda yürüdüm hep.

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