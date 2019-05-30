Abdullah Avcı'dan Beşiktaş açıklaması: Eksikleri biliyorum, transfer için görüş belirtmek isterim

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Abdullah Avcı oluyor. Şenol Güneş dönemi sonrası bir numaralı teknik direktör adayı olan tecrübeli çalıştırıcı ile dün resmen masaya oturuldu.

Yöneticiler, Avcı'ya şartlarını sordu. Başarılı teknik adam, "Kendi ekibimle çalışmak isterim. İzin verirseniz 7 kişilik teknik kadrom var. Ayrıca Beşiktaş'ın eksiklerini bilen bir hocayım. Transfer gereken bölgeler için de görüş belirtmek isterim. Ekonomik koşulları, sözleşme şartlarını konuşmayı şu anda istemem" dedi.

Görüşmede para ve sözleşme süresi gibi detaylar gündeme gelmese de Avcı'nın Beşiktaş'tan bonuslarla birlikte 1 milyon Euro alacağı belirtildi. Avcı, şampiyonluk ve Avrupa'daki başarılar için de prim kazanacak.

ABDULLAH AVCI'NIN BAŞAKŞEHİR'DEKİ EKİBİ

Recep Uçar: Yardımcı Antrenör

Orhan Ak: Yardımcı Antrenör

Haluk Güngör: Kaleci Antrenörü

Yaşar Çevikel: Psikolojik Performans Analizi

Caner Erol: Maç ve Performans Analizi

Serdar Keşçi: Yrd. Maç ve Performans Analizi

E.Özerk Tufan: Fiziksel Performans Antrenörü

Can Kaplanoğlu: Bireysel Performans Antrenörü

HERKES HOCASINI BULDU

Beşiktaş cephesinde bu gelişmeler yaşanırken, Başkan Fikret Orman da, Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ ile bir araya gelerek Avcı'yı resmen istedi. Pazarlıklar sonrası anlaşma sağlandı.

AVCI'DAN SONRA SIRA EPUREANU'DA

Beşiktaş, Avcı'nın yanı sıra sakatlığı sebebiyle mart ayından beri forma giyemeyen Alexandru Epureanu'yu da listesine aldı. Siyah-beyazlılar, tecrübeli stoperi de Başakşehir'den isteyecek. 32 yaşındaki oyuncunun İstanbul ekibiyle 2 yıl daha sözleşmesi bulunuyor. Başakşehir ise yaşı ilerlediği için bir teklif gelmesi halinde Epureanu'nun satışına sıcak bakıyor. Moldovalı oyuncu, İstanbul ekibiyle 163 maça çıkıp, 15 gol attı ve 1 asist yaptı.Başarılı isim kariyeri boyunca Süper Lig'de ise 129 maçta görev yaptı.

SAĞ BEKE NAZIM, LJAJİC TAMAM

Bu sezon sadece Gökhan Gönül ile yola çıkan Beşiktaş'ın iki bölgede oynayabilen Adrianodışında elinde başka sağ bek bulunmuyordu. Siyah-beyazlılar, Antalyaspor'da sergilediğiperformansla A Milli Takım'a yükselen Nazım Sangare'yi listesine aldı. Beşiktaş'ın 24 yaşındaki oyuncu için harekete geçtiği kaydedildi. Bu arada Beşiktaş, Adem Ljajic'i de 3 yıllığına satın aldığını KAP'a bildirdi.

(Sabah)