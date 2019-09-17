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Abdullah Avcı'dan acil önlem planı

Abdullah Avcı'dan acil önlem planı

Avcı radikal kararlar almaya hazırlanıyor. Beşiktaş'ta Başakşehir maçı öncesi Burak takıma geri dönüyor. Douglas ve Rebocho bu hafta ilk 11'de sahaya çıkacak. Elneny'in yerine Atiba oynayacak. Vida'nın kırmızı kart görmesi nedeniyle ya Necip ya Enzo Roco ilk 11'de yer alacak. Futbolcularla özel bir toplantı yapılacak.

Beşiktaş'ın ilk 4 maçta sadece 4 puan toplaması Abdullah Avcı'yı harekete geçirdi... Takımdaki kötü gidişi durdurmak için alınacak ilk önlemin Başakşehir maçına Burak Yılmaz'la başlamayı planlıyor. Sakatlıktan yeni kurtulan Burak bu maçla takımındaki yerini alacak.

BURAK'IN YOKLUĞU ÇOK ARANDI

Sezon başlamadan yapılan hazırlık kampında sakatlanan golcü futbolcu Burak Yılmaz'ın yokluğu çok arandı.

DOUGLAS & REBOCHO NİHAYET

Takıma büyük umutlarla alınan ancak ilk 11'de şans bulamayan Douglas ve Rebocho'nun Başakşehir önünde ilk 11'de oynaması bekleniyor. Avcı 2 oyuncuyu bu maça özel olarak hazırlayacak.

ATIBA'YLA MAÇA BAŞLANACAK

Gazişehir maçında kırmızı kart gören Elneny'in yerine ise sakatlığını tamamen atlatan Atiba oynayacak. Kanadalı yıldızın ön liberoda Douglas ya da Dorukhan'la birlikte oynaması bekleniyor.

VİDA'NIN YERİNE 2 ADAY VAR

Hırvat oyuncu Domagaj Vida'nın yerine ya Necip Uysal ya da Enzo Roco'dan biri oynayacak. Ayrıca Avcı takımla toplantı yaparak onları psikolojik olarak maça hazırlayacak.

(Takvim)

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