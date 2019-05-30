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30 Mayıs 2019 Perşembe 08:21 | Son Güncelleme: 30 Mayıs 2019 Perşembe 08:27

Abdullah Avcı'da final günü

Abdullah Avcı'da final günü

Beşiktaş Başkanı Orman ve Yönetici Ürkmezgil, Abdullah Avcı ile buluştu. Avcı, projelerini anlattı. Göksel Gümüşdağ ise bugün açıklama yapacaklarını söyledi.

Abdullah Avcı ile görüşmelerde anlaşma sağlandı. Şenol Güneş’ten boşalan teknik direktörlük koltuğu için en ciddi aday olan Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, dün Beşiktaş’la görüştü. Başkan Fikret Orman ve Yönetici Ahmet Ürkmezgil ile bir araya gelen Avcı, Beşiktaş’la ilgili projelerini sundu, fi kirler ortaya koyuldu. Başakşehir’le tazminat maddesi olmayan Avcı’nın bugün resmen açıklanması bekleniyor. Beşiktaş Yönetimi, kadrodaki yerli oyuncuları çok iyi tanıyan Avcı’nın, takıma en uygun hoca olduğunu düşünüyor.

12’DE GÖRÜŞECEĞİZ

Bütün bunlar yaşanırken Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, önemli bir açıklama yaptı. Gümüşdağ, “Yarın (bugün) 12.00’de kulüp binasında Abdullah Avcı’yla buluşacağız. Sonrasında gereken açıklamayı yapacağız” dedi. Alınan bilgilere göre; Beşiktaş, Abdullah Avcı’yla 2+1 yıllık anlaşma sağladı.

OKAN BURUK BAŞAKŞEHİR’DE

Rize’den ayrılan Okan Buruk’la ilgili menajeri konuştu ve “Başakşehir’le anlaştık. Avcı’nın ayrılmasını bekliyoruz” dedi.

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