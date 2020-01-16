  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 17 Ocak 2020 Cuma 08:00
  • |
  • 16 Ocak 2020 Perşembe 23:11

Abdullah Avcı'da arıza çıkabilir

Abdullah Avcı'da arıza çıkabilir

Paylaş

Eski kaptan Rıza Çalımbay’a karşı olası bir yenilgi Beşiktaş’ı hedeflerinden uzaklaştıracağı gibi Avcı için de ayrılık ateşinin fitilini ateşleyecek. Sergen Yalçın’ın boşta olması da hoca üzerinde baskıyı artırıyor.

AKŞAM / Şafak GÖZMEN

LİMİT tartışmaları, transfer konusunda yaşanan sıkıntılar ve birikmiş borç stoğunun estirdiği negatif hava, Erzurumspor yenilgisiyle daha da köpürdü. Beşiktaş yönetimi, kupa maçında Erzurumspor deplasmanından alınan 3-2’lik mağlubiyetten dolayı çok mutsuz. Sadece yenilgi değil, takımın ortaya koyduğu futbolun camiayı tatmin etmekten uzak görüntüsü de sinirleri germiş durumda. Siyah-Beyazlılar her anlamda Pazar günü 19.00’da Vodafone Park’ta oynanacak karşılaşmaya kilitlenmiş durumda. Zira bu maçtan alınacak sonuç camiaya ya bahar havası getirecek ya da kara kışa teslim edecek.

OLUMSUZ SONUÇ, KAOS GETİRİR

Kulüp içinde genel hava, Sivas maçının kazanılacağı ve şampiyonluk meşalesinin yeniden yanacağı şeklinde. Tersi ihtimalin ise kaos olacağı düşüncesi hakim. Böyle bir durum bugüne kadar Teknik Direktör Abdullah Avcı’nın arkasında duran yönetimin de alternatifleri gündeme getirmesine neden olacak. Avcı’nın gönderilmesi bile çok ciddi şekilde gündeme gelecek. Malatyaspor’dan ayrılan Sergen Yalçın da şu anda bir alternatif olarak camianın kafasında. Bu da ters bir sonuçta Abdullah Avcı’nın üzerindeki baskıyı büyütecek.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

title

Antalyaspor Podolski ile büyük ölçüde anlaşmaya vardı

title

Sivasspor'da Fernando 4 hafta sahalardan uzak kalacak

title

Trabzonspor'da Hüseyin Çimşir ve Ndiaye ilk maçlarına çıktılar

Son Dakika! Ricardo Rodriguez Transferinde Fenerbahçe Gelişmesi

SPOR GÜNDEMİ

Fenerbahçe'nin B planı Kruse'nin satılması
Fenerbahçe'nin B planı Kruse'nin satılması

Fenerbahçe'nin B planı Kruse'nin satılması

En çok teklif gelen ve Werder Bremen’e dönüş kapısı açık olan Kruse’nin menajeri kulübe çağrıldı. Teklifler masaya yatırıldı. Finansal limitlerde sorun çıkarsa Alman oyuncu B planı olarak satılıp, açık kapatılacak.

Abdullah Avcı'da arıza çıkabilir
Abdullah Avcı'da arıza çıkabilir

Abdullah Avcı'da arıza çıkabilir

Eski kaptan Rıza Çalımbay’a karşı olası bir yenilgi Beşiktaş’ı hedeflerinden uzaklaştıracağı gibi Avcı için de ayrılık ateşinin fitilini ateşleyecek. Sergen Yalçın’ın boşta olması da hoca üzerinde baskıyı artırıyor.

Fenerbahçe Beko'nun serisini Barcelona bitirdi
Fenerbahçe Beko'nun serisini Barcelona bitirdi

Fenerbahçe Beko'nun serisini Barcelona bitirdi

Fenerbahçe Beko, THY Euroleague'de konuk ettiği Barcelona'ya 80-74 mağlup oldu ve 3 maçlık galibiyet serisi sona erdi.

Beşiktaş'tan Vida'ya transfer izni yok
Beşiktaş'tan Vida'ya transfer izni yok

Beşiktaş'tan Vida'ya transfer izni yok

BAŞTA Aston Villa olmak üzere birçok İngiliz kulübünün transfer gündeminde bulunan Domagoj Vida’nın ayrılmasına Teknik Direktör Abdullah Avcı sıcak bakmıyor.

'Kaybetmemizde başka sebepler de var'
'Kaybetmemizde başka sebepler de var'

'Kaybetmemizde başka sebepler de var'

Fenerbahçe Beko Başantrenörü Zeljko Obradovic, THY Euroleague'de Barcelona'ya 80-74 kaybettikleri maçta hakemlerin verdiği kararlarla ilgili, "Video hazırlayıp tabii ki Euroleague yönetimiyle görüşeceğiz. Biz tabii ki organizasyona saygı duyuyoruz ama aynı saygıyı da biz bekliyoruz." dedi.

'Arda Turan Galatasaray'ı istiyor'
'Arda Turan Galatasaray'ı istiyor'

'Arda Turan Galatasaray'ı istiyor'

32 yaşındaki yıldız oyuncunun menajeri Ahmet Bulut, “Arda için Avrupa’dan iki takımla görüşüyorum. Ancak, Arda Galatasaray’ı istiyor” dedi.

'Bundan daha fazlasını yapmamız lazım'
'Bundan daha fazlasını yapmamız lazım'

'Bundan daha fazlasını yapmamız lazım'

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında sahasında Yukatel Denizlispor'u 2-0 yenen Trabzonspor'un teknik direktörü Hüseyin Çimşir, "Bizim takımın oynadıkça, birbirini tamamladıkça daha hazır hale geldiğinde daha farklı yerlerde olacağını düşünüyorum." dedi.

Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.