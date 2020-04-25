Abdullah Avcı: Yurt içi ve yurt dışından teklifler aldım

Beşiktaş ile yollarını ayırdıktan sonra herhangi bir takımla anlaşmayan teknik direktör Abdullah Avcı, gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

Son olarak Beşiktaş'ta görev alan Abdullah Avcı, NTV'de katıldığı canlı yayında açıklamalarda bulundu.



Avcı, Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra aldığı teklifler hakkında konuşurken "Gelecekle ilgili sağlık probleminin çözülmesi lazım. Futbol nasıl oynanacak bilmiyoruz. O süreci biz de adım adım takip ediyoruz. Bence oynanarak devam etmeli futbol. Ayrıldıktan sonra yurt içi ve yurt dışından dolaylı olarak teklif aldım. Kariyer planlamasını sağlık işi düzeldikten sonra yapacağım." dedi.

"VİCDANEN RAHATIM"

Beşiktaş'taki günleri hakkında da konuşan Abdullah Avcı, "Başarı veya başarısızlık neye göre? Beşiktaş, benim hep gelmek istediğim bir seviyeydi. Devre bitti 30 puan, Galatasaray 27 puan. Beşiktaş teknik direktörü için kaybederse gidecek algısı vardı. Bunu nasıl değerlendireceksin? Ben elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım. Vicdanen rahatım. Bir daha farklı bir takıma gittiğimde daha farklı analizler de yapacağım. Kendimi ifade edebilen birisiyim." sözlerini kullandı.