Abdullah Avcı, yönetime sunduğu raporda 8 futbolcunun gönderilmesini istedi

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F.Bahçe Mesut Özil'i böyle bitirecek! F.Bahçe Mesut Özil'i böyle bitirecek! Fenerbahçe yönetimi transferde sınırları zorlayan bir strateji izliyor. Sarı-laciverte gönül verenler aylardır, "Mesut Özil Fenerbahçe'ye gelir mi?" sorusuyla yatıp kalkıyor. Başkan Ali Koç, "Gerçekleşmesi zor bir rüya" diyor. Fakat kazın ayağı öyle değil. Bir ihtimal var! Fenerbahçe ile Mesut Özil'in yolları nasıl kesişir? İşte son yılların en büyük transfer operasyonunun cevabı..

Ve ayrılık kararı aldı! Aslan'da da yapamadı Ve ayrılık kararı aldı! Aslan'da da yapamadı Fenerbahçe'den Galatasaray'a transfer olan Şener Özbayraklı, istediği forma şansını bulamayınca devre arasında Galatasaray'dan ayrılmaya karar verdi.

'Bu futbolcuları istemiyorum, gönderin' 'Bu futbolcuları istemiyorum, gönderin' Trabzonspor Kulübü Teknik Direktörü Abdullah Avcı, devre arası transfer raporunu Bordo-Mavili yönetime sundu. Başarılı teknik adam 8 futbolcunun gönderilmesini isterken bu oyuncular arasında Stiven Plaza, Gaston Campi ve Majid Hosseini de var.

Sergen Yalçın'ın büyük ikilemi Sergen Yalçın'ın büyük ikilemi Sezon başından beri eksiklerle mücadele eden Sergen Yalçın'ın eli bu sefer güçlü fakat şimdi de Larin ile N'Koudou arasında seçim yapmakta zorlanıyor.

Onyekuru'da G.Saray'ı üzecek sürpriz gelişme Onyekuru'da G.Saray'ı üzecek sürpriz gelişme Rus devi CSKA Moskova, Galatasaray'ın kiralamak istediği Henry Onyekuru'yu kadrosuna katıyor.