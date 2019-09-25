Abdullah Avcı yeni yönetimin önünü açmak için istifa edecek

AKŞAM

2012’DEN bu yana kulübe patronluk yapan Fikret Orman’ın bırakma kararı sonrası en çok sorulan sorulardan biri de, “Abdullah Avcı istifa edecek mi?” Avcı’nın, Orman’ın görevden ayrılma kararından haberdar olmadığı ve tüm spor kamuoyu gibi dünkü basın toplantısında öğrendiği ortaya çıktı. Abdullah Avcı’nın süreci yakından takip edip, sonrasında net kararını vereceği öğrenildi.

GENEL KURUL SONRASI

Yakın çevresinden edinilen bilgiye göre; Avcı’nın şu an için bir karar almayacağı ve kulübün olağanüstü genel kurul kararı almasının ardından yol haritasını belirleyeceği ifade ediliyor. Olağanüstü genel kurulda yeni bir yönetim göreve geldiği takdirde Abdullah Avcı’nın istifa edeceği öğrenildi. Eğer yeni Başkan ve yöneticiler onunla devam etmek isterse, Hoca görevinde kalacak. Avcı’nın 2021 Mayıs ayına kadar sözleşmesi bulunuyor.