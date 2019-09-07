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  3. Abdullah Avcı, yeni transferler Elneny ve Diaby'ye ilk 11'de görev verecek

Abdullah Avcı, yeni transferler Elneny ve Diaby'ye ilk 11'de görev verecek

Abdullah Avcı, yeni transferler Elneny ve Diaby'ye ilk 11'de görev verecek

Beşiktaş’ta Gazişehir maçıyla birlikte değişim başlayacak. Teknik Direktör Avcı, Arsenal’den kiralanan Elneny’ye orta alanda, Lens’in performansından memnun olmadığı için de Sporting’ten alınan Diaby’ye de sağ kanatta görev verecek.

Kartal, 4. haftada Gazişehir Gaziantep ile deplasmanda oynayacağı maça değişik bir kadroyla çıkacak. Teknik direktör Abdullah Avcı, Arsenal’den kiraladıkları ön libero Elneny’yi Oğuzhan Özyakup’un yerine orta sahada oynatacak. Sağ kanatta Jeremain Lens’in perormasından sezon başından bu yana memnun olmayan Avcı, Gaziantep’te 11’de sağ kanatta Abdoulay Diaby’yi oynatmayı planlıyor. Böylece Avcı, asıl mevkii santrfor olan Mali asıllı Fransız yıldızın takımı hücuma hızlı çıkaracağını düşünüyor. Sol kanatta ise Tyler Boyd’a son bir şans daha vermeyi düşünen Abdullah Avcı bol paslı hızlı hücum planını da uygulamaya koyacak. Sağdan Diaby, soldan da Boyd hızlarıyla gol yollarını açmaya çalışacak. Ön liberoda yer alacak Elneny rakip ataklarını kesip, kanat oyuncularını beslemeye çalışacak.

(Star)

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