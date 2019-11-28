Abdullah Avcı: Ülke puanı için önemliydi

Maçı yorumlayan Avcı, "Grup aşamasının değerlendirmesini yapacağız, bugün 7 ya da 9 puanımız da olabilirdi. 5. maç, 2 sarı kart gördüm Avrupa'da. Hepimiz ligimizde maçlar kaybedince hakemleri eleştiriyoruz, biraz da buranın üzerinden konuşulması daha güzel olur." ifadelerini kullandı.

"ÜLKE PUANI AÇISINDAN ÖNEMLİYDİ"

Mücadelenin önemini anlatan Abdullah Avcı, "Prestij açısından ve ülke puanı açısından önemliydi. Son senelerde alışık olmadığımız şekilde puansız bir durumdaydık. Taraftar oyuna girdi, taraftar bize çok olumlu bir etki yapıyor, sonuca direkt etki yapıyor. Pazartesi günü de karakter koyan, duygusuyla hareket eden bir takım olmamız lazım. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Girenler, çıkanlar, süre alanlar... Hepsinin enerjisi yüksekti." dedi.

Maç sonu soyunma odası koridorunda yaşanan tartışmayla ilgili gelen soruya Avcı, "Bratislava'nın hocasına ben bir şey söylemedim, ne söylediğini kendisi ifade etsin." yanıtını verdi.