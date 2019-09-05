Abdullah Avcı: Transferler geldi, sıra şimdi bizde

Abdullah Avcı'dan yönetime teşekkür... Beşiktaş Teknik Direktörü yapılan transferlerden sonra daha da güçlendiklerini söyleyerek, "Yönetimimiz çok titiz bir çalışmayla istediğimiz transferleri yaptı. Şimdi sıra bizde. Bambaşka bir takım olacağız" ifadesini kullandı.

UYUM SORUNUNU AŞMALIYIZ

Eksik bölgelerini yapılan transferlerden sonra güçlendirdiklerini ifade eden Avcı, "Yeni isimlerin takıma bir an önce uyum sağlaması için çalışacağız. Bunu süratle yapacağız" ifadesini kullandı.

GAZİŞEHİR BAŞLANGIÇ OLACAK

Ligin ilk 3 haftasında kaybettikleri puanları telafi edecek güçte olduklarını ifade eden Avcı, "Gazişehir maçıyla birlikte yeni bir başlangıç yapacağız. Takımıma güveniyorum" diye konuştu.

(Takvim)