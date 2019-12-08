Abdullah Avcı: Transfer olmasa da sorun değil

Maçı değerlendiren Avcı, "Çok iyi bir geçiş takımına karşı oynadık. Kasımpaşa, bizimle birlikte ligin geniş alanda oynayan takımı. Merkeze oynamamalıydık, bunu çalıştık ama yapamadık. Kasımpaşa 10 kişi kaldı, belki de 'Nasıl olsa kazanırız' duygusuyla iki kez geriye düştük" dedi.

Oyuncuların performansına parantez açan deneyimli hoca, "Tüm oyuncularım istedi. Büyük takım böyle bir şey. Taraftarımızın sesi maç boyunca hep daha çok çıktı, bizi hiç yalnız bırakmadılar. Kazanmak çok önemli, son dakika golleri seni başka bir yere taşıyor" ifadelerini kullandı.

"LENS'İN ASİSTİ BENİ MUTLU ETTİ"

Lens'in yaptığı asiste dikkat çeken antrenör, "Kazanmak için içimizdeki bütün hamleleri denedik. Buradan çıkaracağımız olumlu şeyler de olumsuz şeyler de var. Büyük takım refleksi böyle bir şey. Bu sonuç bizi devre arasına başka şekilde taşıyacak. Lens'in asist yapması beni mutlu etti, ona özgüven sağlayacak" diye konuştu.

Umut Nayir'in Beşiktaş'ı şampiyon yaptığı Football Manager paylaşımı için ne düşündüğü sorulan Abdullah Avcı, "Umut Nayir'in Footbal Manager paylaşımından haberim var. Oyuncular bu tip oyunları oynar. Büyük takımlarda bu tip goller ve deplasmanda alınan goller daha farklı bir ivme kazandırıyor. Daha önce 16. durumda bunları konuştuk, şimdi ikinciyiz" cevabını verdi.

"BENİM İÇİN KULÜBÜM ÖNEMLİDİR"

Ahmet Nur Çebi'nin, "Transfer yapamayabiliriz" açıklamasıyla ilgili görüşleri merak edilen Avcı, "Olumsuz giderken de her oyuncu değerlidir diye söyledim. Benim için önce kulübüm önemlidir. Kulüp nasıl yol haritası çizecekse, mevcut kadroyla en iyisini yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz. Transfer yapmasak da sorun değil" mesajını iletti.

Adem Ljajic'in performansından memnun olduğunu vurgulayan çalıştırıcı, "Oyunun yönünü değiştirmede Adem Ljajic etkiliydi, bu yüzden çıkarmadım. Son ana kadar oyunun içinde kaldı, Ljajic'e de teşekkür ederim." dedi.