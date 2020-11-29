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aksam.com.tr
  • 29 Kasım 2020 Pazar 10:23
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Abdullah Avcı Trabzonspor'daki kara bulutları dağıttı

Abdullah Avcı Trabzonspor'daki kara bulutları dağıttı

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Milliyet

Trabzonspor, Abdullah Avcı yönetiminde 2'de iki yaptı, sezon başında oluşan kara bulutları dağıtmayı bildi.

Bordo-mavililerde göreve geldiği ilk günden itibaren takım savunmasına dikkat çeken tecrübeli çalıştırıcı bu sorunu hemen çözdü. Önce Erzurum, ardından da Ankaragücü maçlarında kalesini kapatan Trabzonspor bir anda çıkışa geçerek alkışı kapmayı başardı.

Süper Lig’in 10. haftasında MKE Ankaragücü’nü mağlup eden Trabzonspor adeta 3 puandan fazlasını kazandı. Ligde 31 karşılaşma sonra ilk kez üst üste 2 maçı gol yemeden tamamlayan bordo-mavililer, ayrıca bu sezon da ilk kez iki maçlık galibiyet serisi yakaladı.

Eddie Newton yönetiminde sezona başlayan ancak ilk 8 haftada 6 puan toplayarak alt sıraları gören Trabzonspor’da Abdullah Avcı’nın göreve başlamasıyla yükselişe geçildi. Avcı yönetimindeki Karadeniz ekibi, iki haftada 6 puan toplayarak ilk 8 haftadaki puana ulaştı.

Trabzonspor ayrıca galibiyetin yanında, 31 maç sonra ilk kez iki maç üst üste kalesini gole kapattı. Takımın başına geçtiği ilk günden itibaren takım savunmasına önem veren Avcı yönetimindeki bordo-mavililer, gol yemeden tamamladığı 2019-20 sezonunun Alanya ile MKE Ankaragücü maçlarını hatırlattı. Fırtına, BB Erzurum ve ardından da Ankaragücü karşılaşmalarında kalesini gole kapatarak üst üste iki maçı gol yemeden kazandı.

Trabzonspor’un dikkat çeken isimlerinden olan ve transfer döneminde de adı sık sık Avrupa takımları ile anılan kaleci Uğurcan Çakır da Aralık 2018’deki Kayseri ile Konya karşılaşmalarından bu yana ilk kez üst üste iki Süper Lig maçında kalesini gole kapattı. Lewis Baker ise 15 Ekim 2016’da Vitesse formasıyla AZ Alkmaar’a attığı frikik golünün ardından lig kariyerindeki ilk serbest vuruş golünü bordo-mavili forma ile Ankaragücü ağlarına gönderdi ve 4 sezonluk özlemine de son verdi.

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