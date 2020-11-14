Abdullah Avcı Trabzonspor'a Clichy'i getirmek istiyor

Bir an önce takımı ayağa kaldırmayı hedefleyen ve Erzurumspor maçından başlayarak galibiyet serisi yakalamak isteyen Abdullah Avcı'nın önümüzdeki süreçte transferle ilgili de yönetimle görüşmesi bekleniyor.
Aralık ayında bu yönde bir toplantının yapılması beklenirken, Avcı'nın eski öğrencisi Gael Clichy'yi Trabzon'a çağırabileceği iddia edildi. Tecrübeli hocanın Başakşehir'de en güvendiği isimlerden biri olan 35 yaşındaki sol bek, şu an boşta. İstanbul ekibiyle yeni kontrat imzalamayan Clihcy, yarım sezonluğuna Trabzonspor forması giyebilir.
Avcı'nın Başakşehir'deki liderlerinden Clichy'nin gelmesi durumunda savunmanın solu tam anlamıyla güçlenecek.
Yusuf Yazıcı, Lille'de son dönemde gösterdiği performansla Avrupa devleri peşine taktı. Trabzonspor, yıldız futbolcunun bir sonraki transferinden yüzde 20 pay hakkı bulunuyor.
Galatasaray'daki başkanlık seçimi öncesi teknik direktör Fatih Terim'de devre arasındaki transferlerin nasıl yapılacağı konusunda soru işaretleri oluştu ancak başkan ve yöneticiler, ocak ayında alınması planlanan futbolcular konusunda tecrübeli hocaya garanti verdi.
Fırtına'nın devre arasında, Abdullah Avcı'nın eski öğrencisi Gael Clichy'yi alarak sol beki güçlendireceği öne sürüldü.
Al-Nasr ile sözleşmesini fesheden ve Galatasaray'ın gündeminde olan Ahmet Musa, yaptığı açıklamada “Umarım Avrupa'ya geri dönüşüm en kısa sürede gerçekleşir” dedi.
Fenerbahçe yönetimi, sportif direktör Emre Belözoğlu'nun futbol aklıyla şimdiden geleceğin planlarını da yapıyor. Yaz transfer döneminde yıldızları kadrosuna katan Sarı- Lacivertliler, potansiyeli olan genç oyuncuları da yakından takip ediyor ve performansları mercek altına alıyor.
Birçok eksik nedeniyle kadro kurmakta zorlanan Beşiktaş Teknik Direktörü, Necip ve N'Sakala'dan gelecek haberi bekliyor. Altyapıdan Serdar Saatçi'yi de idmanlara alan Yalçın, gerekirse Atiba ya da Souza'yı defansa çekecek.