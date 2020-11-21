Abdullah Avcı Trabzonspor'a 4-1-4-1 taktik düzenini oynatacak

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Eddie Newton'ın ardından Trabzonspor'da teknik direktörlük görevine getirilen Abdullah Avcı, Bordo-Mavili takımda 4-1-4-1 sistemini deniyor.

Sezon başından bu yana sakatlıklar, hastalıklar nedeniyle ideal bir kadroyla sahaya çıkmaya hasret kalan Trabzonspor, Erzurumspor karşısında yeni teknik direktör Abdullah Avcı ile beyaz bir sayfa açmaya hazırlanıyor.



4-1-4-1

Eksiklerinin takıma katılmasıyla ideal bir takımla hazırlanma şansı bulan Avcı'nın, hafta içindeki antrenmanlarda 4-1-4-1 taktik düzenini denettiği öğrenildi. Sağ bekte Serkan yerine Pereira'yı tercih etmesi beklenen deneyimli çalıştırıcının, ön liberoda da Flavio'ya şans tanıyacağı ifade edildi.

AFOBE FORVETE

Orta sahası Abdulkadir Ömür, Abdülkadir Parmak, Ekuban ve Nwakaeme gibi dört güçlü isimden oluşacak olan Karadeniz ekibinin forvetinde ise Afobe'nin yer alacağı belirtildi. Karşılaşmanın taktik çalışmasını dünkü antrenmanda deneyen Karadeniz ekibi, bugün son antrenmanını yaparak kampa girecek