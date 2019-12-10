Abdullah Avcı, Şenol Güneş'i geride bıraktı!

Kasımpaşa'yı iki kez geriye düştüğü maçın 90+5. dakikasında attığı golle geçen Beşiktaş, üst üste 6. galibiyete imza atarken, son 8 haftayı kaybetmeden geçti.

Sezona istediği gibi başlayamaya ve ilk 6 maçta sadece 5 puan toplayayrak düşme hattına kadar inen Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın ekibi, 7. hafta Alanyaspor'u 2-0 yendikten sonra yükselişe geçti.

Alanya maçının ardından Ankaragücü deplasmanından 0-0 ile dönen Avcı ve ekibi, daha sonra seri galibiyetlere imza attı ve üst üste 6 kez 3 puanı hanesine yazdırdı. Bu 8 haftalık periyotta hiç yenilmeden 22 puan toplayan Beşiktaş, 16. sıradan, 2. sıraya kadar yükseldi. 6. haftada lider Alanya'nın 9 puan gerisinde olan Beşiktaş'ın, şimdi lider Sivas ile puan farkı sadece 3.

Öte yandan Beşiktaş bu başarılı seriye imza atarken son 6 haftalık bölümde ayrı bir başarı imzası daha var. Kartal, Ankaragücü ile 0-0 berabere kaldıktan 1 gün sonra Ahmet Nur Çebi, başkanlık koltuğuna oturdu. Siyah-Beyazlı takım aynı zamanda Çebi ile Süper Lig'de oynadığı tüm maçları kazanmayı başardı.

AVRUPA'DA KARTAL'IN HIZINA YETİŞİLMİYOR

Süper Lig'in 14. haftasında Kasımpaşa'yı 3-2 yenen Beşiktaş, Avrupa'da en hızlı yükselen takım oldu. Siyah-beyazlı takım, Avrupa'nın en büyük 5 futbol ligi kabul edilen İngiltere (Premier Lig), İspanya (La Liga), İtalya (Serie A), Almanya (Bundesliga) ve Fransa (Ligue 1) dahil olmak üzere geriden zirve mücadelesine katılan takım olarak dikkati çekti. Ligin 7 ve 8. haftalarını 12. sırada tamamlayan Beşiktaş, sonraki 3 haftada 3 galibiyet elde ederken puan durumunu 8'incilikte geçirdi.

ŞENOL GÜNEŞ'İ SOLLADI

Beşiktaş, Teknik Direktör Şenol Güneş döneminde, 5 takım ile deplasmanda oynadığı maçları hiç kazanamamıştı. Avcı döneminde Kartal bu takımlardan ikisini (Konyaspor: 1-0, Kasımpaşa: 3-2) mağlup etmeyi başardı. Avcı, diğer ekipler Başakşehir, Fenerbahçe ve G.Birliği ile henüz deplasman maçı oynamadı.

(Star)