  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 31 Temmuz 2019 Çarşamba 23:23
  • |
  • 31 Temmuz 2019 Çarşamba 23:24

Abdullah Avcı şampiyonluk için iddialı konuştu

Abdullah Avcı şampiyonluk için iddialı konuştu

Paylaş

Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, siyah beyazlı ekibin YouTube kanalına açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, siyah-beyazlı takımın coşkulu bir şekilde şampiyonluğa oynayacağını söyledi.

Siyah-beyazlı kulübün YouTube kanalında röportajı yayımlanan Avcı, Beşiktaş'ta olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek, "Beşiktaş ailesinde olmak inanılmaz bir şey. Çok güzel bir duygu. Umarım bu duygu ve tutkuya aynı şekilde cevap veririz." dedi.

Abdullah Avcı, Beşiktaş'ın yeni dönemdeki hedefi ve mücadele şekliyle ilgili şunları kaydetti:

"Beşiktaş şampiyonluğa oynayacaktır. Umarım şampiyon olacaktır. Beşiktaş coşkulu oynayacak. Bunda en önemli etken taraftar. Bugün büyük takımlar dominant şekilde oynar. Oyunun iki yönünü oynar. Taraftarın desteğiyle rakip sahada topa daha fazla sahip olan, baskılı oynayan, topu geri alma süresini çabuklaştıran çoşkulu bir oyun olacak. Bu topa sahip olmanın içinde de hep bir plan olacak. Lütfen seyirci bu konuda bize sabrını, desteğini ve coşkusunu göstersin."

Siyah-beyazlı takımın kadrosunda bulunan genç oyuncuların performansından memnun olduğunu aktaran Avcı, sözlerini şöyle tamamladı:

"Beşiktaş tarihinde iz bırakmış oyuncuların hemen hemen hepsi altyapıdan gelmiş oyuncular. Bu duyguyu ve Beşiktaş taraftarının buna nasıl baktığını biliyorum. Şu anda 7 oyuncu bizimle beraber. Hepsi hem sisteme hem de düzene uyum sağlıyorlar. Yetenekliler. Bunların gelişimi, oynadıkları süreye baktığımızda futbolcu olmama ihtimalleri yok. Onlardan son derece memnunuz. Ben hepsinin bize doğru geri dönüş yaptığını görüyorum. Bu konuyla ilgili altyapıya teşekkür ediyorum."

(AA)

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

title

Geçmişini çöpe attı

title

Yine reddettiler

title

Mbaye Diagne, Al-Rayyan'da!

Rektum Kanseri Nedir? Belirtileri ve Tedavi Yöntemleri Nelerdir? | Doktorunuz Anlatıyor

SPOR GÜNDEMİ

Altay devleşti Fenerbahçe kaybetti
Altay devleşti Fenerbahçe kaybetti

Altay devleşti Fenerbahçe kaybetti

Fenerbahçe hazırlık maçında Real Madrid'e 5-3 mağlup oldu.

Ersun Yanal'dan transfer sözleri
Ersun Yanal'dan transfer sözleri

Ersun Yanal'dan transfer sözleri

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Real Madrid maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Galatasaray'ın yeni transferi İstanbul'a geldi
Galatasaray'ın yeni transferi İstanbul'a geldi

Galatasaray'ın yeni transferi İstanbul'a geldi

Galatasaray'ın yeni transferi Emre Mor, İstanbul'a geldi.

İşte Fenerbahçe'nin yeni stoperi! Anlaşma tamam
İşte Fenerbahçe'nin yeni stoperi! Anlaşma tamam

İşte Fenerbahçe'nin yeni stoperi! Anlaşma tamam

Fenerbahçe, Huddersfield'ın stoperi Mathias Zanka Jorgensen'le her konuda anlaştı.

Abdullah Avcı şampiyonluk için iddialı konuştu
Abdullah Avcı şampiyonluk için iddialı konuştu

Abdullah Avcı şampiyonluk için iddialı konuştu

Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, siyah beyazlı ekibin YouTube kanalına açıklamalarda bulundu.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde tur atlayan takımlar belli oldu
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde tur atlayan takımlar belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde tur atlayan takımlar belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. eleme turunda 5 takım tur atladı.

‘Yediğim golleri izleyip, ders alacağım‘
‘Yediğim golleri izleyip, ders alacağım‘

‘Yediğim golleri izleyip, ders alacağım‘

Fenerbahçe kalecisi Altay Bayındır, Real Madrid maçının ardından açıklamalarda bulundu.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.