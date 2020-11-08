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aksam.com.tr
  • 08 Kasım 2020 Pazar 11:48
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Abdullah Avcı salı günü Trabzonspor'da idmana çıkıyor

Abdullah Avcı salı günü Trabzonspor'da idmana çıkıyor

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Sabah

Eddie Newton'ın ayrılığı sonrası teknik direktör Abdullah Avcı ile anlaşan Trabzonspor'da başarılı antrenörün göreve başlayacağı tarih ortaya çıktı.

Sezona istenilen başlangıcın yapılamamasının ardından İngiliz çalıştırıcı Eddie Newton ile yollarını ayıran Trabzonspor Abdullah Avcı ile anlaşma sağladı.

İdareciler listenin en başına yazdığı 57 yaşındaki çalıştırıcıyla sözleşme konusunda yaşadığı sıkıntıyı da aşmayı başardı. Abdullah Avcı ile hafta başında imzalanacak sözleşmenin üç yıllık olacağı öğrenildi. Böylece sezon başında da Avcı ile anlaşma zemini arayan fakat bir türlü son adımı atamayan bordo-mavililerin isteği geç de olsa yerine geldi.

EGEMEN KORKMAZ KARARI

Son olarak Beşiktaş'ı çalıştıran tecrübeli teknik adamın ekibinin Orhan Ak, Egemen Korkmaz, Yaşar Çevikel, Caner Erol, Özerk Tufan ve Haluk Güngör'den oluşacağı öğrenildi.

SALI GÜNÜ İDMAN

Abdullah Avcı'nın salı günü takımın başında ilk idmanına çıkması bekleniyor. 57 yaşındaki hoca, imza töreni sonrasında hemen planlarını da hayata geçirecek.

Avcı'nın yönetimle yaptığı görüşmelerde, "Takımın önemli bir potansiyeli var ve bu potansiyeli ortaya çıkaracağıma inanıyorum. Yardımcılarımla birlikte takımı çok iyi analiz ettik, yanlışları ve doğruları biliyoruz. Kısa süre içerisinde kimliğimizi göstereceğiz" ifadelerini kullandı.

AVCI'NIN EKİBİ

Orhan Ak - Yardımcı Antrenör

Egemen Korkmaz - Yardımcı Antrenör

Yaşar Çevikel - Psikolojik Performans Antrenörü

Caner Erol - Maç ve Performans Analizi

Özerk Tufan - Fizik Performans Antrenörü

Haluk Güngör - Kaleci Antrenörü

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