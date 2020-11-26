Abdullah Avcı: 'Sahada tamamen özgürsün'

Trabzonspor'un genç oyuncusu Abdülkadir Ömür, yaşadığı uzun süreli sakatlığın ardından eski formunu yakalamak için yoğun mesai harcıyor.
Teknik ekip ise 21 yaşındaki futbolcunun fiziksel performansını geliştirmenin yanı sıra mental olarak da katkı sağlamak için uğraş veriyor.
Erzurumspor ile oynanan son maçta hafif bir sakatlık yaşayan oyuncuyla bir toplantı yapan teknik direktör Abdullah Avcı, "Sana olan inancım tam" dedi.
YAŞAR ÇEVİKEL DE DEVREYE GİRDİ
Deneyimli çalıştırıcı, "Sahada özgürsün, yeteneklerini kullanma noktasında asla kafanda soru işareti oluşmasın. Bu takım senden çok şey bekliyor ve bunları yapacak kaliten var" ifadelerini kullandı.
Avcı'nın ekibinde bulunan Zihinsel Performans Antrenörü Yaşar Çevikel de Abdülkadir ile bire bir ilgileniyor. Çevikel, saha dışı olaylardan çok etkilendiği düşünülen oyuncuya psikolojik destek veriyor.
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