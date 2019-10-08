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Abdullah Avcı pası kesti zafer geldi

Abdullah Avcı pası kesti zafer geldi

Siyah-Beyazlılar, bu sezon topla oynama ve pas sayısında ligin 6 haftalık performansının gerisine düşmesine rağmen Antalyaspor’u 2-0’la geçmesini bildi. Topla oynama oranı yüzde 50.8, pas sayısı ise 423’te kaldı.

AKŞAM

BEŞİKTAŞ, lider Alanyaspor’u 2-0 mağlup ederek üzerindeki kara bulutları dağıttı. Kartal, Alanya karşısında yüzde 50.8 oranıyla topla oynadı. SiyahBeyazlı oyuncular, 90 dakika boyunca da tam 423 pas yaptı. Bu iki veri Beşiktaş’ın bu sezonki lig maçlarında bu alandaki en kötü performansıydı. Kartal ligin ilk maçında Sivasspor deplasmanında yüzde 62.2 oranıyla topla oynadı. Tam 603 pastı. Ama rakibine 3-0 mağlup oldu. 2. hafta Göztepe’yi 3-0’la geçen Siyah-Beyazlılar, yüzde 66,3 oranıyla topa sahip oldu. 562 pas yaptı. 3. hafta ise Rize’ye karşı yüzde 69,8 oranıyla topa hakim olan Kartal’ın pas sayısı ise 623’tü. Maç ise 1-1 berabere sonuçlandı.

LiG PERFORMANSININ GERiSiNDE

4. hafta ise Kara Kartal, deplasmanda G.Antep’e 3-2 mağlup oldu. Beşiktaş 529 pas yaptığı karşılaşmada 62,6 oranıyla topun sahibi oldu. Siyah-Beyazlılar 5. hafta ise Başakşehir ile karşı karşıya geldi. 1-1 berabere biten bu karşılaşmada Kartal, yüzde 59,2 oranıyla topla oynadı. Pas sayısı ise 585’ti. 6. hafta ise Trabzonspor’a 4-1 mağlup olarak büyük bir yara alan Beşiktaş yüzde 60.7 oranla topla oynadı. Tam 534 pas yaptı. Siyah-Beyazlılar, Alanyaspor karşı bu istatistiklerin gerisinde kaldı, ancak skor olarak rahat bir galibiyete imza attı.

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