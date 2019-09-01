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  3. Abdullah Avcı: Oyundan çok memnunum

Abdullah Avcı: Oyundan çok memnunum

Abdullah Avcı: Oyundan çok memnunum

Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, 1-1 biten Çaykur Rizespor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

İlk yarıda topu geri kazanma rekoru kırdıklarını belirten Abdullah Avcı, ''Oyuncuları tebrik etmek lazım. Sisteme inanarak buna devam etmeleri değerliydi. İlk yarıda 5.2 saniyede topu geri kazandık, bu bir rekor. Saha parselasyonunun doğru olmasının çok önemli bir desteği var. Fazla temiz bir takımız. Daha fazla faul yapabilirdik. İki pozisyon verdik, biri gol oldu. Üçüncü bölgeye kadar doğru bir şekilde geldik. Gerisi topu içeri atmak.'' sözlerini kullandı.

''PUAN KAYBETTİK AMA OYUN OLARAK ÇOK ŞEY KAZANDIK''

Oynanan futboldan mutlu olduğunu söyleyen Avcı, ''Puan kaybettik ancak oyun olarak çok şeyler kazandık. Gelecek haftalarda zeminin de düzelmesiyle top kazanma sürelerimiz daha da kısalacak, daha iyi oynayacağız. Oynanan oyundan çok memnunum. 70'ten sonra skorun 3-1'e gelebileceğini hissettik. Taraftarların devre arasında takımı çağırması ayrıca mutlu etti bizi.'' dedi.

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