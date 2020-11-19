Abdullah Avcı, önceliğini belirledi

AKŞAM

Trabzonspor'un yeni teknik direktörü Abdullah Avcı, önceliği savunmaya verecek.

Ligin geride kalan 8 haftalık bölümünde 15 golle en fazla gol yiyen takımı olan Trabzonspor’un yeni teknik direktörü Abdullah Avcı, öncelikli olarak takım savunması üzerinde duruyor.

Avcı, antrenmanlarda oyuncularının takım halinde etkili savunma yapmaları konusunda büyük çaba sarf ediyor.