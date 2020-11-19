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aksam.com.tr
  • 19 Kasım 2020 Perşembe 08:00
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Abdullah Avcı, önceliğini belirledi

Abdullah Avcı, önceliğini belirledi

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AKŞAM

Trabzonspor'un yeni teknik direktörü Abdullah Avcı, önceliği savunmaya verecek.

Ligin geride kalan 8 haftalık bölümünde 15 golle en fazla gol yiyen takımı olan Trabzonspor’un yeni teknik direktörü Abdullah Avcı, öncelikli olarak takım savunması üzerinde duruyor.

Avcı, antrenmanlarda oyuncularının takım halinde etkili savunma yapmaları konusunda büyük çaba sarf ediyor.

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