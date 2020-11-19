Abdullah Avcı, önceliğini belirledi

Ligin geride kalan 8 haftalık bölümünde 15 golle en fazla gol yiyen takımı olan Trabzonspor’un yeni teknik direktörü Abdullah Avcı, öncelikli olarak takım savunması üzerinde duruyor.
Avcı, antrenmanlarda oyuncularının takım halinde etkili savunma yapmaları konusunda büyük çaba sarf ediyor.
UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup son hafta maçında konuk ettiği Türkiye'yi 2-0 yenen Macaristan'ın teknik sorumlusu Zoltan Gera, büyük mutluluk yaşadıklarını söyledi.
A Milli Futbol Takımı'nın yer aldığı UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'ta 6. hafta maçları tamamlandı.
Futbolda UEFA Uluslar Ligi'nin grup karşılaşmaları tamamlandı.
Galatasaray'ın gündemindeki Kenan Karaman için kulübü Fortuna Düsseldorf, son noktayı koydu.
İspanyol devi Barcelona'da kulüp çalışanları Lionel Messi'nin takımda kalmasından dolayı üzgün.
Fenerbahçe'nin Lazio'ya 17,5 milyon euro bonservis bedeliyle sattığı Vedat Muriqi'nin sözleşmesindeki özel bir madde yeni ortaya çıktı. Kosovalı forvetin bonservisinin ilk taksitini Sarı-Lacivertlilere yatıran İtalyan ekibi, ikinci taksiti yıl sonuna kadar yatırmazsa yüzde 18 faiz ödemek zorunda kalacak.