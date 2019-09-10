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  3. Abdullah Avcı o takımları gözüne kestirdi

Abdullah Avcı o takımları gözüne kestirdi

Abdullah Avcı o takımları gözüne kestirdi

Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, ligde oynayacakları Gazişehir ve Başakşehir maçlarının özgüven kazanmaları açısından çok önemli olduğunu söyledi.

STAR

Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, ligde oynayacakları Gazişehir ve Başakşehir maçlarının özgüven kazanmaları açısından çok önemli olduğunu söyledi. Zorlu karşılaşmalar öncesi yapılan antrenmanlarda oyuncularını sık sık uyaran deneyimli teknik adamın, “Üst üste iki galibiyet alırsak hem çıkışa geçer hem de seri yakalayıp üst sıralara tırmanırız. Bu şansı iyi değerlendirelim” dediği öğrenildi.

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