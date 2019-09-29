Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,6776
  • 6,2271
  • 272.967
  • 105152
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Spor
    3. >
  3. Abdullah Avcı: Kendimize gelmek için kazanmaya mecburuz

Abdullah Avcı: Kendimize gelmek için kazanmaya mecburuz

Abdullah Avcı: Kendimize gelmek için kazanmaya mecburuz

Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Trabzonspor deplasmanı öncesi oyuncularıyla toplantı yaptı. Avcı, oyuncularına "Kendimize gelmek için kazanmaya mecburuz" dedi.

Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Trabzonspor maçı öncesi oyuncularıyla bir toplantı yaptı.

Oyuncularından geçmişi unutmalarını isteyen tecrübeli teknik adam, "Kendimize gelmek için kazanmaya mecburuz. Kötü gidişata alacağımız bir galibiyetle son vermeliyiz. Güçlü bir rakiple deplasmanda oynayacağız. İşimiz hiç kolay değil. Ancak alacağımız bir galibiyet bizim için lige yeni başlamak anlamını taşıyor" ifadesini kullandı.

KARTAL 3 EKSİKLE TRABZON'DA

Beşiktaş Elneny, Adem Ljajic ve Ruiz'den eksik olarak Trabzon'a geldi. Siyah-Beyazlı takımı Trabzon'da bir gurup Beşiktaşlı taraftar da karşıladı.

(Takvim)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Düşes Meghan'ın nazar boncuğu Kapalı Çarşı'dan
Duygu Sarışın 'Çağatay Ulusoy' sessizliğini bozdu
'Türkiye benim evim'
Jennifer Lopez ve Shakira aynı sahnede 
Ünlü oyuncu Seda Bakan'ın doğumdan sonraki fit görüntüsünün sırrı belli oldu
<p>İzmir’de yaşayan 46 yaşındaki Ceylan İrdem, 38 yaşına kadar ev hanımlığı yaptı. 8 yıl önce eski e

Sanayinin ´Turbocu Abla´sı Görenleri Şaşırtıyor

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Kiracı 40 arkadaşını toplayıp yaptı! Ev sahibi görünce şoke oldu

Dünyanın en tembel insanları