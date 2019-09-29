Abdullah Avcı: Kendimize gelmek için kazanmaya mecburuz

Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Trabzonspor maçı öncesi oyuncularıyla bir toplantı yaptı.

Oyuncularından geçmişi unutmalarını isteyen tecrübeli teknik adam, "Kendimize gelmek için kazanmaya mecburuz. Kötü gidişata alacağımız bir galibiyetle son vermeliyiz. Güçlü bir rakiple deplasmanda oynayacağız. İşimiz hiç kolay değil. Ancak alacağımız bir galibiyet bizim için lige yeni başlamak anlamını taşıyor" ifadesini kullandı.

KARTAL 3 EKSİKLE TRABZON'DA

Beşiktaş Elneny, Adem Ljajic ve Ruiz'den eksik olarak Trabzon'a geldi. Siyah-Beyazlı takımı Trabzon'da bir gurup Beşiktaşlı taraftar da karşıladı.

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