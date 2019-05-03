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  3. Abdullah Avcı: Kaygının ve endişenin dolaştığı bir durum

Abdullah Avcı: Kaygının ve endişenin dolaştığı bir durum

Abdullah Avcı: Kaygının ve endişenin dolaştığı bir durum

Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Sivasspor ile 0-0 berabere kaldıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Oyuncuların bireysel olarak çok fazla hata yaptıklarını söyleyen Avcı, "Son 4 haftadaki süreç. Konya'yı kazandık, sonra Beşiktaş maçının ilk yarısında iyi oyun ve Beşiktaş maçının 2. yarısıyla başlayan oyun. Sistemi, oyunu daha değerli kılan bireysel performanslardır. 3-4 haftadır baktığımızda inanılmaz top kayıpları. Tek tek isim olarak saymıyorum. Oyunu değerli kılan bireysel performanslardır. Kaleden bu kadar uzak, fazla üretmeden devam. Bununla ilgili sıkıntı yaşıyoruz. Kaygının, endişenin dolaştığı bir durum var. Sahada topa karşı sert olabiliyorlar" ifadelerini kullandı.

Şampiyonluk için mücadeleyi sürdüreceklerini vurgulayan teknik adam, "Ön tarafta bu kadar top kaybı olursa, bireysel performans bu kadar kötü olduğunda, oyun kaldırmaz. Derbi var, 3 puan öndeyiz. Vazgeçmeden devam etmemiz gerekiyor. Nasıl toparlanırız, zihinsel olarak nasıl gireriz, bunu çözeceğiz. 31 haftayı tamamladık. Çok istediğimizi düşünüyorum. Fazla istemek bazen endişeyi getiriyor, bundan çıkmamız lazım. Son 2-3 senedir yarışın içinde sürekli olan bir takımın bu süreci yaşamaması gerektiğini düşünüyorum. Fırsatlar hala var ama bu şekilde değil. Vazgeçmeden devam edeceğiz" dedi.

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